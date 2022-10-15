Певица Слава Каминская высмеяла экс-коллегу по группе НеАнгелы Викторию Смеюху за новое фото.
Виктория решила поздравить защитников и защитниц Украины с праздником, однако на снимке она появилась в топе в цветах формы страны-агрессора, очевидно, сама того не зная.
Каминская быстро среагировала и написала в комментариях под фото — Та за шо. На этом бывшая коллега Смеюхи не остановилась и решила обнародовать это фото в своем Instagram.
— И не спрашивай меня – ту би ор нот ту би, — написала Слава.
Масла в огонь подлила Каминская и в Instagram-stories, написав — Сложно быть кэжоал, когда ты лакшари.
Высказались в комментариях под снимком и поклонники Каминской: некоторые посмеялись со сложившейся ситуации, а некоторые отметили, что Слава уже переходит грань.
- Что-то она не ту армию поддерживает. Это же пиксель русни.
- Никогда не была поклонницей Вики, но у Славы уже перебор.
- У Виктории топ с орнаментом российской военной расцветки!
- Слава как всегда на высоте.
- Вы следите за Викой? Комментируете ее посты?
- Для чего себя такими постами унижать!? Вместе работали, дружили, хорошие песни пели!
- Фу… Сплетница возле подъезда… Только семок не хватает, — пишут в комментариях Славы.
Позже Каминская также обнародовала видео, на котором ее дочь Лаура спрашивает: — Вика что за Россию?
— Вика просто тупая, — смеясь ответила артистка.
Напомним, открытые конфликты между Славой Каминской и Викторией Смеюхой начались сразу же после того, как дуэт НеАнгелы объявил о завершении концертной деятельности в марте 2021 года.
Артистки время от времени выясняют отношения и рассказывают, сколько натерпелись друг от друга за время совместной работы.