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Тупая! Каминская резко высмеяла Смеюху за фото в топе цвета формы российской армии

15 октября 2022, 12:52
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тупая! Каминская резко высмеяла Смеюху за фото в топе цвета формы российской армии

Певица Слава Каминская высмеяла экс-коллегу по группе НеАнгелы Викторию Смеюху за новое фото.

Виктория решила поздравить защитников и защитниц Украины с праздником, однако на снимке она появилась в топе в цветах формы страны-агрессора, очевидно, сама того не зная.

Каминская быстро среагировала и написала в комментариях под фото — Та за шо. На этом бывшая коллега Смеюхи не остановилась и решила обнародовать это фото в своем Instagram.

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— И не спрашивай меня – ту би ор нот ту би, — написала Слава.

Масла в огонь подлила Каминская и в Instagram-stories, написав — Сложно быть кэжоал, когда ты лакшари.

Высказались в комментариях под снимком и поклонники Каминской: некоторые посмеялись со сложившейся ситуации, а некоторые отметили, что Слава уже переходит грань.

  • Что-то она не ту армию поддерживает. Это же пиксель русни.
  • Никогда не была поклонницей Вики, но у Славы уже перебор.
  • У Виктории топ с орнаментом российской военной расцветки!
  • Слава как всегда на высоте.
  • Вы следите за Викой? Комментируете ее посты? 
  • Для чего себя такими постами унижать!? Вместе работали, дружили, хорошие песни пели!
  • Фу… Сплетница возле подъезда… Только семок не хватает, — пишут в комментариях Славы.

Позже Каминская также обнародовала видео, на котором ее дочь Лаура спрашивает: — Вика что за Россию?

— Вика просто тупая, — смеясь ответила артистка.

Напомним, открытые конфликты между Славой Каминской и Викторией Смеюхой начались сразу же после того, как дуэт НеАнгелы объявил о завершении концертной деятельности в марте 2021 года.

Артистки время от времени выясняют отношения и рассказывают, сколько натерпелись друг от друга за время совместной работы.

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Віка з НеАнгелів Слава з НеАнгелів
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