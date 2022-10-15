Певица Слава Каминская высмеяла экс-коллегу по группе НеАнгелы Викторию Смеюху за новое фото.

Виктория решила поздравить защитников и защитниц Украины с праздником, однако на снимке она появилась в топе в цветах формы страны-агрессора, очевидно, сама того не зная.

Каминская быстро среагировала и написала в комментариях под фото — Та за шо. На этом бывшая коллега Смеюхи не остановилась и решила обнародовать это фото в своем Instagram.

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— И не спрашивай меня – ту би ор нот ту би, — написала Слава.

Масла в огонь подлила Каминская и в Instagram-stories, написав — Сложно быть кэжоал, когда ты лакшари.

Высказались в комментариях под снимком и поклонники Каминской: некоторые посмеялись со сложившейся ситуации, а некоторые отметили, что Слава уже переходит грань.

Что-то она не ту армию поддерживает. Это же пиксель русни.

Никогда не была поклонницей Вики, но у Славы уже перебор.

У Виктории топ с орнаментом российской военной расцветки!

Слава как всегда на высоте.

Вы следите за Викой? Комментируете ее посты?

Для чего себя такими постами унижать!? Вместе работали, дружили, хорошие песни пели!

Фу… Сплетница возле подъезда… Только семок не хватает, — пишут в комментариях Славы.

Позже Каминская также обнародовала видео, на котором ее дочь Лаура спрашивает: — Вика что за Россию?

— Вика просто тупая, — смеясь ответила артистка.

Напомним, открытые конфликты между Славой Каминской и Викторией Смеюхой начались сразу же после того, как дуэт НеАнгелы объявил о завершении концертной деятельности в марте 2021 года.

Артистки время от времени выясняют отношения и рассказывают, сколько натерпелись друг от друга за время совместной работы.