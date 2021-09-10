Український мультиартист Дмитро Монатик (Monatik) презентував кліп на пісню С.О.В.А?.

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За словами виконавця, головний ідейний шлях пісні – внутрішня велика сила людини, яка долає власні емоції, що виникають у результаті розчарування в людях.

– Я став совою. Не за власним бажанням, просто вночі відучили спати думки, які постійно приходять. Вони змушують знаходитися в пошуках відповідей, самопізнання людей в цілому… І дарують пісні. Згодом розумієш, що найбільше щастя в житті – люди, найбільше розчарування – теж вони. Можуть підносити, надихати, і в той же час принизити та забити в кут, зіпсувавши внутрішній світ. Велика сила людини та стати сильніше всього цього – головний ідейний шлях пісні, – написав Монатик в Instagram.

Відеокліп на трек С.О.В.А? створений в форматі тривимірної комп’ютерної анімації, над створенням якої працював український ілюстратор Ells Wake. У ролику можна побачити відсилання до творчості артиста.

– Потрібно бути як сова, не бігти крізь дерева, а летіти над ними. Бачити світло в темряві. Чітко й ясно, – сказав співак.

Шанувальники Дмитра прийшли в захват від його нової роботи, залишивши безліч позитивних відгуків.