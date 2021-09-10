Український мультиартист Дмитро Монатик (Monatik) презентував кліп на пісню С.О.В.А?.
За словами виконавця, головний ідейний шлях пісні – внутрішня велика сила людини, яка долає власні емоції, що виникають у результаті розчарування в людях.
– Я став совою. Не за власним бажанням, просто вночі відучили спати думки, які постійно приходять. Вони змушують знаходитися в пошуках відповідей, самопізнання людей в цілому… І дарують пісні.
Згодом розумієш, що найбільше щастя в житті – люди, найбільше розчарування – теж вони. Можуть підносити, надихати, і в той же час принизити та забити в кут, зіпсувавши внутрішній світ. Велика сила людини та стати сильніше всього цього – головний ідейний шлях пісні, – написав Монатик в Instagram.
Відеокліп на трек С.О.В.А? створений в форматі тривимірної комп’ютерної анімації, над створенням якої працював український ілюстратор Ells Wake. У ролику можна побачити відсилання до творчості артиста.
– Потрібно бути як сова, не бігти крізь дерева, а летіти над ними. Бачити світло в темряві. Чітко й ясно, – сказав співак.
Шанувальники Дмитра прийшли в захват від його нової роботи, залишивши безліч позитивних відгуків.
- В саме серце, дякуємо, що ви в нас такий є.
- Так тонко, маестро.
- Як це глибоко та сучасно.
- Геній складати прості слова в непростий сенс.
- Геніальна робота! Яка титанічна праця сюди вкладена, ідея – захват. Такого в Україні я ще не бачила.
- Немає слів, це геніально.
- Дуже глибоко й осмислено. Геній нового часу, – пишуть підписники Монатика.