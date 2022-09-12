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Брітні Спірс звернулася до батьків: Я молюся, щоб ви обоє горіли в пеклі

12 Вересня 2022, 12:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Брітні Спірс
Джерело: Depositphotos

Американська співачка Брітні Спірс обрушилася з лайкою на своїх батьків і побажала їм горіти в пеклі. Все через психологічну травму, якої вони їй завдали під час опікунства.

В Instagram Брітні оприлюднила заяву, в якій сказала, що ніколи не забуде свого болю. З моменту закінчення опіки минуло 10 місяців.

– Не побажаю такого болю нікому! Неймовірно важко прийняти той факт, що моя сім’я зі мною все це зробила. І до кінця життя мені буде тяжко. А щодо моїх мами та тата, які сиділи склавши руки і ховали від мене каву по всьому будинку, щоб я не могла прокинутися від почуття, що я мертва, від свого страху… Я скажу це голосно і гордо. Я молюся, щоб ви вдвох горіли в пеклі! – сказала Брітні.

Також до посту Спірс прикріпила аудіозапис, в якому розповіла, що їй регулярно робили МРТ, проте не говорили навіщо. Ба більше, тоді їй сказали, що вона має рідкісну форму онкології.

Зараз дивляться

– Я була в повному сум’ятті. Але, щиро кажучи, це було неправдою. Я в порядку. Я жива. Висновок – і це дуже важко визнати – вони просто були поганими людьми. Мій тато просто був мерзенною людиною, мені здавалося, що він просто хоче убити мене, і я правда сподіваюся, що він горітиме в пеклі. Я сильно травмована на все життя, і не думаю, що виступатиму знову, – наголосила співачка.

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