У мережі з’явився трейлер української комедії Де гроші. Режисером стрічки виступив Михайло Хома, якого публіка більше знає під псевдонімом Dzidzio.

Згідно з сюжетом, піаніст-авантюрист Міша, щоб знайти гроші на визволення друга з під арешту, влаштовується працювати до старої власниці таємничого будинку-квесту. Проте Міша поки не знає, що гроші там шукає не лише він. Питання, де гроші там хвилює багатьох.

Головні ролі виконали Ада Роговцева, Михайло Хома (Dzidzio), Сергій Либа та Анна Буткевич. Ба більше, Хомі навіть довелося перевтілитися у чоловіка похилого віку. Також у комедії глядачі побачать Ахтема Сеітаблаєва, Віктора Андрієнка, Володимира Остапчука, Олексія Тритенка, Юрія Горбунова, Володимира Задніпровського, Євгена Сморигіна, Сталіна Лагошняка, Любов Тимошевську, Наталю Холоденко, Діму Варварука, Сергія Бачика, Василя Ващука, Назарія Гука.

У кінотеатрах фільм Де гроші показуватимуть з 21 жовтня 2021 року.

Картина Де гроші перемогла на 14-му конкурсі кінопроектів та отримав фінансову підтримку Державного агентства з питань кіно та Міністерства культури та інформаційної політики.