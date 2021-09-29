В сети появился трейлер украинской комедии Где деньги. Режиссером ленты выступил Михаил Хома, которого публика больше знает под псевдонимом Dzidzio.

Согласно сюжету, пианист-авантюрист Миша, чтобы найти деньги на освобождение друга из под ареста, устраивается работать к старой хозяйке таинственного дома-квеста. Однако Миша пока не знает, что деньги там ищет не только он. Вопрос, где деньги там волнует многих.

Главные роли исполнили Ада Роговцева, Михаил Хома (Dzidzio), Сергей Либа и Анна Буткевич. Более того, Хоме даже пришлось перевоплотиться в мужчину пожилого возраста. Также в комедии зрители увидят Ахтема Сеитаблаева, Виктора Андриенко, Владимира Остапчука, Алексея Тритенко, Юрия Горбунова, Владимира Заднипровского, Евгения Сморигина, Сталина Лагошняка, Любовь Тимошевскую, Наталью Холоденко, Диму Варварука, Сергея Бачика, Василия Ващука, Назария Гука.

В кинотеатрах фильм Где деньги будут показывать с 21 октября 2021 года.

Картина Где деньги победила на 14-м конкурсе кинопроектов и получила финансовую поддержку Государственного агентства по вопросам кино и Министерства культуры и информационной политики.