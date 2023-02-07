Американського актора Нейтана Лі Чесінг Хіз Хорса, відомого за роллю у фільмі Той, що танцює з вовками, звинувачують у сексуальному насильстві над неповнолітніми.
Його звинуватили в торгівлі дітьми, сексуальному насильстві та жорстокому поводженні з неповнолітніми. Поліція Лас-Вегаса заявила, що було встановлено щонайменше шістьох жертв.
Одна дівчина розповіла, що зазнала насильства, коли їй було 13 років, іншу передали Нейтану як “подарунок”. Тоді їй було 15.
Після зйомок у фільмі Той, що танцює з вовками, актор набув репутації серед племен у США та Канаді в якості знахаря, який проводив церемонії зцілення.
Поліція стверджує, що з цієї позиції він чинив фізичне та сексуальне насильство над неповнолітніми дівчинками, з якими створював секту.
Хорса також звинувачують у записі сексуальних посягань та організації сексу із жертвами для інших чоловіків, які нібито платили йому за це гроші.
Звинувачення відносяться до початку 2000-х років у кількох штатах, включаючи Монтану, Південну Дакоту та Неваду, де він прожив близько десяти років.
При арешті у нього вдома виявили зброю, безліч марихуани, галюциногенних грибів та карту пам’яті із відео сексуального характеру.