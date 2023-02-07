Американського актора Нейтана Лі Чесінг Хіз Хорса, відомого за роллю у фільмі Той, що танцює з вовками, звинувачують у сексуальному насильстві над неповнолітніми.

Його звинуватили в торгівлі дітьми, сексуальному насильстві та жорстокому поводженні з неповнолітніми. Поліція Лас-Вегаса заявила, що було встановлено щонайменше шістьох жертв.

Одна дівчина розповіла, що зазнала насильства, коли їй було 13 років, іншу передали Нейтану як “подарунок”. Тоді їй було 15.

Зараз дивляться Після зйомок у фільмі Той, що танцює з вовками, актор набув репутації серед племен у США та Канаді в якості знахаря, який проводив церемонії зцілення. Поліція стверджує, що з цієї позиції він чинив фізичне та сексуальне насильство над неповнолітніми дівчинками, з якими створював секту. Хорса також звинувачують у записі сексуальних посягань та організації сексу із жертвами для інших чоловіків, які нібито платили йому за це гроші. Звинувачення відносяться до початку 2000-х років у кількох штатах, включаючи Монтану, Південну Дакоту та Неваду, де він прожив близько десяти років. При арешті у нього вдома виявили зброю, безліч марихуани, галюциногенних грибів та карту пам’яті із відео сексуального характеру. Читайте також: 78-річну зірку Гри в кальмара звинувачують у сексуальних домаганнях

Джерело Sky News

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