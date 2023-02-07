Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Торгував дітьми і ґвалтував: актора Нейтана Лі Чесінг Хіз Хорса заарештували

7 Лютого 2023, 18:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Нэйтан Ли Чэсинг Хиз Хорс
Джерело: Getty Images

Американського актора Нейтана Лі Чесінг Хіз Хорса, відомого за роллю у фільмі Той, що танцює з вовками, звинувачують у сексуальному насильстві над неповнолітніми.

Його звинуватили в торгівлі дітьми, сексуальному насильстві та жорстокому поводженні з неповнолітніми. Поліція Лас-Вегаса заявила, що було встановлено щонайменше шістьох жертв.

Одна дівчина розповіла, що зазнала насильства, коли їй було 13 років, іншу передали Нейтану як “подарунок”. Тоді їй було 15.

Зараз дивляться

Після зйомок у фільмі Той, що танцює з вовками, актор набув репутації серед племен у США та Канаді в якості знахаря, який проводив церемонії зцілення.

Поліція стверджує, що з цієї позиції він чинив фізичне та сексуальне насильство над неповнолітніми дівчинками, з якими створював секту.

Хорса також звинувачують у записі сексуальних посягань та організації сексу із жертвами для інших чоловіків, які нібито платили йому за це гроші.

Звинувачення відносяться до початку 2000-х років у кількох штатах, включаючи Монтану, Південну Дакоту та Неваду, де він прожив близько десяти років.

При арешті у нього вдома виявили зброю, безліч марихуани, галюциногенних грибів та карту пам’яті із відео сексуального характеру.

Читайте також:
О Ён Су78-річну зірку Гри в кальмара звинувачують у сексуальних домаганнях

Джерело
Sky News
Теги
Актор Насильство
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь