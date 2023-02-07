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Торговал детьми и насиловал: актера Нэйтана Ли Чэсинг Хиз Хорса арестовали

7 февраля 2023, 18:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Нэйтан Ли Чэсинг Хиз Хорс
Источник: Getty Images

Американского актера Нэйтана Ли Чэсинг Хиз Хорса, известного по роли в фильме Танцующий с волками, обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними. 

Его обвинили в торговле детьми, сексуальном насилии и жестоком обращении с несовершеннолетними. Полиция Лас-Вегаса заявила, что было установлено по меньшей мере шесть жертв.

Одна девушка рассказала, что подверглась насилию, когда ей было 13 лет, другую передали Нэйтану в качестве “подарка”. Тогда ей было 15.

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После съемок в фильме Танцующий с волками, актер приобрел репутацию среди племен в США и ​​​​Канаде в качестве знахаря, проводившего церемонии исцеления.

Полиция утверждает, что с этой позиции он совершал физическое и сексуальное насилие над несовершеннолетними девочками, с которыми создавал секту.

Хорса также обвиняют в записи сексуальных посягательств и организации секса с жертвами для других мужчин, которые якобы платили ему за это деньги.

Обвинения относятся к началу 2000-х годов в нескольких штатах, включая Монтану , Южную Дакоту и Неваду, где он прожил около десяти лет.

При аресте у него дома обнаружили оружие, множество марихуаны, галлюциногенных грибов и карту памяти с видео сексуального характера.

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Источник
Sky News
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Актор Насильство
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