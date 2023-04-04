Американська модель Емілі Ратаковскі розповіла, скільки часу зустрічається з англійським співаком Гаррі Стайлсом.

Так, за словами 31-річної моделі, разом вони з початку лютого, тобто вже протягом двох місяців. Також Емілі зізналася, що 29-річний Гаррі може бути тим самим, а тому сподівається на довгостроковий роман.

– Я тільки почала зустрічатися з кимось, хто, як мені здається, мені подобається, тож це інше. Я подумала: – Він чудовий, – зізналася Емілі в подкасті, записаному 9 березня.

Ратаковскі зазначила, що їй потрібен незалежний і мужній партнер, оскільки для неї це дуже важливо.

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Нагадаємо, нещодавно Емілі та Гаррі були помічені за пристрасним поцілунком у Токіо біля авто.

Після розлучення з кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом модель часто застукували на побаченнях із різними чоловіками. Можливо, цього разу і справді все серйозно, хоча хтозна, адже після поцілунку з Емілі Гаррі вирушив на прогулянку з японською моделлю Кіко Мідзухарою.