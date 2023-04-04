Американская модель Эмили Ратаковски рассказала, сколько времени встречается с английским певцом Гарри Стайлзом.

Так, по словам 31-летней модели, вместе они с начала февраля, то есть уже в течении двух месяцев. Также Эмили призналась, что 29-летний Гарри может быть тем самым, а потому надеется на долгосрочный роман.

— Я только начала встречаться с кем-то, кто, как мне кажется, мне нравится, так что это другое. Я подумала: — Он замечательный, — призналась Эмили в подкасте, записанном 9 марта.

Ратаковски отметила, что ей нужен независимый и мужественный партнер, поскольку для нее это очень важно.

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Напомним, недавно Эмили и Гарри были замечены за страстным поцелуем в Токио возле авто.

После развода с кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом модель часто застукивали на свиданиях с разными мужчинами. Возможно, на этот раз и вправду все серьезно, хотя как знать, ведь после поцелуя с Эмили Гарри отправился на прогулку с японской моделью Кико Мидзухарой.