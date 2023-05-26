Фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеманн впав зі сцени під час концерту в Литві.
22 травня гурт виступав у Вільнюсі. На відео видно, як музиканти вийшли на уклін до глядачів. Коли Ліндеманн збирався піти зі сцени, спіткнувся і впав.
Момент падіння Ліндеманна потрапив на відео шанувальників, вони миттєво поширили його в інтернеті.
Чи травмувався Ліндеманн внаслідок падіння, невідомо. Невдовзі музикант приєднався до учасників гурту, аби попрощатися з прихильниками з вершини сцени, куди вони піднялися на ліфті.
Шанувальники спантеличені після побаченого:
- Сподіваюся, з Тіллем все гаразд, інакше ми б почули про те, що він потрапив до лікарні.
- Знаючи його, там був матрац або шість жінок, які чекали з розпростертими обіймами.
- Це дійсно схоже на сильне падіння. Сподіваюся, з ним все гаразд.
- Яке нещасне падіння – молюся, щоб з ним все було добре!
Нещодавно подібна доля спіткала українську співачку Злату Огнєвіч. Під час концерту в Білій Церкві співачка так захопилася активними рухами, що не помітила, як оступилася. Злата Огнєвіч упала зі сцени на очах глядачів, але продовжила співати.