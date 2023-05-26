Фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеманн впав зі сцени під час концерту в Литві.

22 травня гурт виступав у Вільнюсі. На відео видно, як музиканти вийшли на уклін до глядачів. Коли Ліндеманн збирався піти зі сцени, спіткнувся і впав.

Момент падіння Ліндеманна потрапив на відео шанувальників, вони миттєво поширили його в інтернеті.

Чи травмувався Ліндеманн внаслідок падіння, невідомо. Невдовзі музикант приєднався до учасників гурту, аби попрощатися з прихильниками з вершини сцени, куди вони піднялися на ліфті.

Шанувальники спантеличені після побаченого:

Сподіваюся, з Тіллем все гаразд, інакше ми б почули про те, що він потрапив до лікарні.

Знаючи його, там був матрац або шість жінок, які чекали з розпростертими обіймами.

Це дійсно схоже на сильне падіння. Сподіваюся, з ним все гаразд.

Яке нещасне падіння – молюся, щоб з ним все було добре!

Нещодавно подібна доля спіткала українську співачку Злату Огнєвіч. Під час концерту в Білій Церкві співачка так захопилася активними рухами, що не помітила, як оступилася. Злата Огнєвіч упала зі сцени на очах глядачів, але продовжила співати.