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Тілль Ліндеманн впав зі сцени під час концерту

26 Травня 2023, 12:11
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Тілль Ліндеманн
Джерело: Depositphotos

Фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеманн впав зі сцени під час концерту в Литві.

22 травня гурт виступав у Вільнюсі. На відео видно, як музиканти вийшли на уклін до глядачів. Коли Ліндеманн збирався піти зі сцени, спіткнувся і впав.

Момент падіння Ліндеманна потрапив на відео шанувальників, вони миттєво поширили його в інтернеті.

Чи травмувався Ліндеманн внаслідок падіння, невідомо. Невдовзі музикант приєднався до учасників гурту, аби попрощатися з прихильниками з вершини сцени, куди вони піднялися на ліфті.

Шанувальники спантеличені після побаченого:

  • Сподіваюся, з Тіллем все гаразд, інакше ми б почули про те, що він потрапив до лікарні. 
  • Знаючи його, там був матрац або шість жінок, які чекали з розпростертими обіймами.
  • Це дійсно схоже на сильне падіння. Сподіваюся, з ним все гаразд.
  • Яке нещасне падіння – молюся, щоб з ним все було добре!

Нещодавно подібна доля спіткала українську співачку Злату Огнєвіч. Під час концерту в Білій Церкві співачка так захопилася активними рухами, що не помітила, як оступилася. Злата Огнєвіч упала зі сцени на очах глядачів, але продовжила співати.

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Rammstein Тілль Ліндеманн
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