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Тилль Линдеманн упал со сцены во время концерта

26 мая 2023, 12:11
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Тілль Ліндеманн
Источник: Depositphotos

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн упал со сцены во время концерта в Литве.

22 мая группа выступала в Вильнюсе. На видео видно, как музыканты вышли на поклон к зрителям. Когда Линдеманн собирался уйти со сцены, споткнулся и упал.

Момент падения Линдеманна попал на видео поклонников, они мгновенно распространили его в интернете.

Травмировался ли Линдеманн в результате падения, неизвестно. Вскоре музыкант присоединился к участникам группы, чтобы попрощаться с поклонниками с вершины сцены, куда они поднялись на лифте.

Поклонники озадачены после увиденного:

  • Надеюсь, с Тиллем все в порядке, иначе мы бы услышали о том, что он попал в больницу.
  • Зная его, там был матрас или шесть женщин, которые ждали с распростертыми объятиями.
  • Это действительно похоже на сильное падение. Надеюсь, с ним все в порядке.
  • Какое несчастное падение — молюсь, чтобы с ним все было хорошо!

Недавно подобная судьба постигла украинскую певицу Злату Огневич. Во время концерта в Белой Церкви певица так увлеклась активными движениями, что не заметила, как оступилась. Злата Огневич упала со сцены на глазах зрителей, но продолжила петь.

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Rammstein Тилль Линдеманн
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