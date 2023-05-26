Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн упал со сцены во время концерта в Литве.

22 мая группа выступала в Вильнюсе. На видео видно, как музыканты вышли на поклон к зрителям. Когда Линдеманн собирался уйти со сцены, споткнулся и упал.

Момент падения Линдеманна попал на видео поклонников, они мгновенно распространили его в интернете.

Травмировался ли Линдеманн в результате падения, неизвестно. Вскоре музыкант присоединился к участникам группы, чтобы попрощаться с поклонниками с вершины сцены, куда они поднялись на лифте.

Поклонники озадачены после увиденного:

Надеюсь, с Тиллем все в порядке, иначе мы бы услышали о том, что он попал в больницу.

Зная его, там был матрас или шесть женщин, которые ждали с распростертыми объятиями.

Это действительно похоже на сильное падение. Надеюсь, с ним все в порядке.

Какое несчастное падение — молюсь, чтобы с ним все было хорошо!

Недавно подобная судьба постигла украинскую певицу Злату Огневич. Во время концерта в Белой Церкви певица так увлеклась активными движениями, что не заметила, как оступилась. Злата Огневич упала со сцены на глазах зрителей, но продолжила петь.