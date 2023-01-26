Американське видання The New Yorker опублікувало на своєму сайті документальну короткометражку української режисерки Надії Парфан. Темою стрічки стала війна в Україні.

24 лютого, коли РФ повномасштабно вторглася до нашої країни, Надія була в невеликому бедуїнському селищі на Близькому Сході. Незважаючи на те, що режисерка була в безпеці, вона вирішила повернутися додому, переступивши поріг якого зрозуміла – тепер він інший.

Короткометражка Я не хотіла робити фільм про війну розповідає про її повернення і про те, що переживали українці в перші місяці повномасштабного вторгнення. Подивитися її можна тут.

Зараз дивляться Парфан уже відреагувала на те, що The New Yorker оприлюднив її стрічку, висловивши подяку своєму продюсеру та команді. – Велике дякую всім, хто це зробив, і особливо моєму чудовому продюсеру Деніелу Ломбросо та команді, – зазначила Надія в Facebook. Прем’єра фільму-есе відбулася на українському фестивалі Docudays у листопаді 2022 року. Надія Парфан – режисерка, продюсерка, кураторка культурних проєктів та засновниця онлайн-кінотеатру Takflix. Також вона є співзасновницею Міжнародного фестивалю кіно та урбаністики 86 у Славутичі (2014 – 2018 роки). Читайте також: Український фільм Будинок зі скалок номіновано на Оскар 2023

Джерело The New Yorker

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