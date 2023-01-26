Американское издание The New Yorker опубликовало на своем сайте документальную короткометражку украинского режиссера Надежды Парфан. Темой ленты стала война в Украине.

24 февраля, когда РФ полномасштабно вторглась в нашу страну, Надежда была в небольшом бедуинском поселке на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что режиссер была в безопасности, она приняла решение вернуться домой, переступив порог которого поняла — теперь он другой.

Короткометражка Я не хотела делать фильм о войне рассказывает о ее возвращении и о том, что переживали украинцы в первые месяцы полномасштабного вторжения. Посмотреть ее можно тут.

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Парфан уже отреагировала на то, что The New Yorker обнародовал ее ленту, выразив благодарность своему продюсеру и команде.

— Огромное спасибо всем, кто это сделал, и особенно моему замечательному продюсеру Дэниэлу Ломбросо и команде, — отметила Надежда в Facebook.

Премьера фильма-эссе состоялась на украинском фестивале Docudays в ноябре 2022 года.

Надежда Парфан — режиссер, продюсер, куратор культурных проектов и основательница онлайн-кинотеатра Takflix. Также она является соучредительницей Международного фестиваля кино и урбанистики 86 в Славутиче (2014 — 2018 годы).