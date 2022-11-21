У ніч на 21 листопада в Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження American Music Awards 2022. Тріумфатором премії стала американська співачка Тейлор Свіфт, яка виграла у всіх своїх номінаціях. Їх було шість.

Варто зазначити, що зі Свіфт могли позмагатися репер Bad Bunny, співачка Бейонсе і репер Дрейк. Гаррі Стайлс і The Weeknd стали гідними конкурентами, перемігши в п’яти номінаціях.

Список переможців American Music Awards 2022

Артист року – Тейлор Свіфт

Найкращий новий виконавець – Дав Камерон

Найкраща реп, хіп-хоп виконавиця – Нікі Мінаж

Найкращий реп, хіп-хоп виконавець – Кендрік Ламар

Найкраща виконавиця в стилі кантрі – Тейлор Свіфт

Найкращий виконавець в стилі кантрі – Морган Уоллен

Найкращий поп, рок виконавець – Гаррі Стайлс

Найкраща поп, рок виконавиця – Тейлор Свіфт

Найкращий афробіт Виконавець – Wizkid

Найкраща виконавиця в стилі соул, R&B – Бейонсе

Найкращий виконавець у стилі соул, R&B – Кріс Браун

Найкращий альтернативний виконавець – Machine Gun Kelly

Найкраща латиноамериканська виконавиця – Анітта

Найкращий латиноамериканський виконавець – Bad Bunny

Найкращий сучасний надихаючий виконавець – For King & Country

Найкращий виконавець танцювальної музики – Murshmello

Найкращий дует, гурт в стилі кантрі – Dan + Shay

Найкращий дует, поп-гурт, рок – BTS

Найкращий К-поп артист – BTS

Найкращий альбом у стилі реп, хіп-хоп – Кендрік Ламар (Mr. Morale)

Найкращий рок-альбом – Ghost (Impera)

Найкращий альбом в стилі соул, R&B – Бейонсе (Renaissance)

Найкращий кантрі-альбом – Тейлор Свіфт (Red)

Найкращий поп, рок-альбом – Тейлор Свіфт (Red)

Найкращий латиноамериканський альбом – Un Verano Sin Ti (Bad bunny)

Найкраща рок-пісня – Beggin (Maneskin)

Найкраща реп, хіп-хоп пісня – Wait for you (Drake, Future, Tems)

Найкраща поп-пісня – As it was (Гаррі Стайлс)

Найкраща латинська пісня – Dos Oruguitas (Себастьян Ятра)

Найкраща кантрі-пісня – Wasted on you (Морган Воллен)

Найкраща соул-пісня, R&B – Break my soul (Бейонсе)

Найкращий саундтрек – Elvis

Найкраще музичне відео – All too well (Тейлор Свіфт)

Колаборація року – Дуа Ліпа і Елтон Джон (Cold Heart)

Тур року – Coldplay

Icon Award – Лайонел Річі