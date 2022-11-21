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Музика

Тейлор Свіфт, BTS, Гаррі Стайлс: список переможців American Music Awards 2022

21 Листопада 2022, 11:41
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тейлор Свіфт, BTS, Гаррі Стайлс: список переможців American Music Awards 2022
Джерело: Depositphotos

У ніч на 21 листопада в Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження American Music Awards 2022. Тріумфатором премії стала американська співачка Тейлор Свіфт, яка виграла у всіх своїх номінаціях. Їх було шість.

Варто зазначити, що зі Свіфт могли позмагатися репер Bad Bunny, співачка Бейонсе і репер Дрейк. Гаррі Стайлс і The Weeknd стали гідними конкурентами, перемігши в п’яти номінаціях.

Список переможців American Music Awards 2022

  • Артист року – Тейлор Свіфт
  • Найкращий новий виконавець – Дав Камерон
  • Найкраща реп, хіп-хоп виконавиця – Нікі Мінаж
  • Найкращий реп, хіп-хоп виконавець – Кендрік Ламар
  • Найкраща виконавиця в стилі кантрі – Тейлор Свіфт
  • Найкращий виконавець в стилі кантрі – Морган Уоллен
  • Найкращий поп, рок виконавець – Гаррі Стайлс
  • Найкраща поп, рок виконавиця – Тейлор Свіфт
  • Найкращий афробіт Виконавець – Wizkid
  • Найкраща виконавиця в стилі соул, R&B – Бейонсе
  • Найкращий виконавець у стилі соул, R&B – Кріс Браун
  • Найкращий альтернативний виконавець – Machine Gun Kelly
  • Найкраща латиноамериканська виконавиця – Анітта
  • Найкращий латиноамериканський виконавець – Bad Bunny
  • Найкращий сучасний надихаючий виконавець – For King & Country
  • Найкращий виконавець танцювальної музики – Murshmello
  • Найкращий дует, гурт в стилі кантрі – Dan + Shay
  • Найкращий дует, поп-гурт, рок – BTS
  • Найкращий К-поп артист – BTS
  • Найкращий альбом у стилі реп, хіп-хоп – Кендрік Ламар (Mr. Morale)
  • Найкращий рок-альбом – Ghost (Impera)
  • Найкращий альбом в стилі соул, R&B – Бейонсе (Renaissance)
  • Найкращий кантрі-альбом – Тейлор Свіфт (Red)
  • Найкращий поп, рок-альбом – Тейлор Свіфт (Red)
  • Найкращий латиноамериканський альбом – Un Verano Sin Ti (Bad bunny)
  • Найкраща рок-пісня – Beggin (Maneskin)
  • Найкраща реп, хіп-хоп пісня – Wait for you (Drake, Future, Tems)
  • Найкраща поп-пісня – As it was (Гаррі Стайлс)
  • Найкраща латинська пісня – Dos Oruguitas (Себастьян Ятра)
  • Найкраща кантрі-пісня – Wasted on you (Морган Воллен)
  • Найкраща соул-пісня, R&B – Break my soul (Бейонсе)
  • Найкращий саундтрек – Elvis
  • Найкраще музичне відео – All too well (Тейлор Свіфт)
  • Колаборація року – Дуа Ліпа і Елтон Джон (Cold Heart)
  • Тур року – Coldplay
  • Icon Award – Лайонел Річі
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