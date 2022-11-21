У ніч на 21 листопада в Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження American Music Awards 2022. Тріумфатором премії стала американська співачка Тейлор Свіфт, яка виграла у всіх своїх номінаціях. Їх було шість.
Варто зазначити, що зі Свіфт могли позмагатися репер Bad Bunny, співачка Бейонсе і репер Дрейк. Гаррі Стайлс і The Weeknd стали гідними конкурентами, перемігши в п’яти номінаціях.
Список переможців American Music Awards 2022
- Артист року – Тейлор Свіфт
- Найкращий новий виконавець – Дав Камерон
- Найкраща реп, хіп-хоп виконавиця – Нікі Мінаж
- Найкращий реп, хіп-хоп виконавець – Кендрік Ламар
- Найкраща виконавиця в стилі кантрі – Тейлор Свіфт
- Найкращий виконавець в стилі кантрі – Морган Уоллен
- Найкращий поп, рок виконавець – Гаррі Стайлс
- Найкраща поп, рок виконавиця – Тейлор Свіфт
- Найкращий афробіт Виконавець – Wizkid
- Найкраща виконавиця в стилі соул, R&B – Бейонсе
- Найкращий виконавець у стилі соул, R&B – Кріс Браун
- Найкращий альтернативний виконавець – Machine Gun Kelly
- Найкраща латиноамериканська виконавиця – Анітта
- Найкращий латиноамериканський виконавець – Bad Bunny
- Найкращий сучасний надихаючий виконавець – For King & Country
- Найкращий виконавець танцювальної музики – Murshmello
- Найкращий дует, гурт в стилі кантрі – Dan + Shay
- Найкращий дует, поп-гурт, рок – BTS
- Найкращий К-поп артист – BTS
- Найкращий альбом у стилі реп, хіп-хоп – Кендрік Ламар (Mr. Morale)
- Найкращий рок-альбом – Ghost (Impera)
- Найкращий альбом в стилі соул, R&B – Бейонсе (Renaissance)
- Найкращий кантрі-альбом – Тейлор Свіфт (Red)
- Найкращий поп, рок-альбом – Тейлор Свіфт (Red)
- Найкращий латиноамериканський альбом – Un Verano Sin Ti (Bad bunny)
- Найкраща рок-пісня – Beggin (Maneskin)
- Найкраща реп, хіп-хоп пісня – Wait for you (Drake, Future, Tems)
- Найкраща поп-пісня – As it was (Гаррі Стайлс)
- Найкраща латинська пісня – Dos Oruguitas (Себастьян Ятра)
- Найкраща кантрі-пісня – Wasted on you (Морган Воллен)
- Найкраща соул-пісня, R&B – Break my soul (Бейонсе)
- Найкращий саундтрек – Elvis
- Найкраще музичне відео – All too well (Тейлор Свіфт)
- Колаборація року – Дуа Ліпа і Елтон Джон (Cold Heart)
- Тур року – Coldplay
- Icon Award – Лайонел Річі
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