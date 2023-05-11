Ханна Веддінгем стала однією з ведучих Євробачення 2023 у Ліверпулі. Британська акторка найбільш відома завдяки ролі Ребекки Велтон у комедійному серіалі Тед Лассо. Втім, на рахунку зірки багато хороших робіт.

Пропонуємо вам фільми та серіали з Ханною Веддінгем, які можна подивитися на вихідних.

Тед Лассо (серіал)

Ханна Веддінгем у серіалі Тед Лассо: Ребекка Велтон

Американський спортивний комедійний телесеріал, створений на основі однойменного персонажа, зображеного Джейсоном Судейкісом у промо-відео англійської Прем’єр-ліги. Серіал був настільки успішним, що його продовжили на другий сезон уже через п’ять днів після прем’єри.

Сексуальна освіта (серіал)

Ханна Веддінгем у серіалі Сексуальна освіта: Софія Маркетті

Британський комедійно-драматичний телесеріал про проблеми учнів середньої школи англійського містечка Мурдейл. Критики BBC включили серіал до 15 найкращих нових серіалів Netflix, HBO та Apple TV 2020 року.

Міс Марпл Аґати Крісті (серіал)

Ханна Веддінгем у серіалі Міс Марпл Аґати Крісті: Лола Брюстер

Британський детективний телесеріал, заснований на творах Аґати Крісті про пригоди міс Джейн Марпл. У кожному епізоді можна впізнати відомих акторів у головних ролях.

Гра престолів (серіал)

Ханна Веддінгем у серіалі Гра престолів: септа Юнелла

Американський телесеріал у жанрі фентезі, створений за мотивами циклу романів Пісня льоду й полум’я письменника Джорджа Р. Р. Мартіна. За вісім сезонів серіал відзначили 161 номінацією на Еммі. Завершальний сезон Гри престолів мав 32 рекордні номінації 2019 року.

Знедолені (фільм, 2012)

Ханна Веддінгем у фільмі Знедолені: робітниця з заводу

Британський драматичний фільм-мюзикл режисера Тома Гупера. Знятий за мотивами однойменного мюзиклу Алена Бубліля і Клода-Мішеля Шенберга, в основу якого був покладений сюжет Знедолених Віктора Гюго.