Ханна Уэддингем стала одной из ведущих Евровидения 2023 в Ливерпуле. Британская актриса наиболее известна благодаря роли Ребекки Уэлтон в комедийном сериале Тед Лассо. Впрочем, на счету звезды много хороших работ.

Предлагаем вам фильмы и сериалы с Ханной Уэддингем, которые можно посмотреть на выходных.

Тед Лассо (сериал)

Ханна Уэддингем в сериале Тед Лассо: Ребекка Уэлтон

Американский спортивный комедийный телесериал, созданный на основе одноименного персонажа, изображенного Джейсоном Судейкисом в промо-видео английской Премьер-лиги. Сериал был настолько успешным, что его продлили на второй сезон уже через пять дней после премьеры.

Сексуальное образование (сериал)

Ханна Уэддингем в сериале Сексуальное образование: София Маркетти

Британский комедийно-драматический телесериал о проблемах учеников средней школы английского городка Мурдейл. Критики BBC включили сериал в 15 лучших новых сериалов Netflix, HBO и Apple TV 2020 года.

Мисс Марпл Агаты Кристи (сериал)

Ханна Уэддингем в сериале Мисс Марпл Агаты Кристи: Лола Брюстер

Британский детективный телесериал, основанный на произведениях Агаты Кристи о приключениях мисс Джейн Марпл. В каждом эпизоде можно узнать известных актеров в главных ролях.

Игра престолов (сериал)

Ханна Уэддингем в сериале Игра престолов: септа Юнелла

Американский телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов Песнь льда и пламени писателя Джорджа Р. Р. Мартина. За восемь сезонов сериал был отмечен 161 номинацией на Эмми. Завершающий сезон Игры престолов получил 32 рекордные номинации в 2019 году.

Отверженные (фильм, 2012)

Ханна Уэддингем в фильме Отверженные: рабочая с завода

Британский драматический фильм-мюзикл режиссера Тома Гупера. Снят по мотивам одноименного мюзикла Алена Бублиля и Клода-Мишеля Шенберга, в основу которого был положен сюжет Отверженных Виктора Гюго.