Співачка Євгенія Власова розповіла про спілкування з продюсером Костянтином Меладзе, який замовчує війну в Україні. Він є хрещеним батьком її доньки Ніни.

Євгенія Власова висловилася про кума Костянтина Меладзе

За словами Євгенії, вони спілкуються, але не про війну. Каже, йому є що втрачати в Росії.

– Я людина, якій нема чого втрачати щодо Росії. Усі українські співаки мого покоління намагалися дістатися до тієї Росії, але не всім це вдалося. Є люди, які там мають велику вагу, і Костя, і Валерій з тих людей. Це ж не політики, це творчі люди, яких обожнюють і люблять за їхню творчість, – зазначила Власова.

Додає, ніхто насправді не замислювався, що відбувається в життях братів Меладзе, але претензії в їхній бік надходять регулярно. Власова зазначає, брати-мовчуни у важкому становищі. Про це Євгенія сказала в інтерв’ю Rostyslove Production.

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– Якщо люди так роблять – це позиція. Чи можемо ми їх засуджувати за це? Не знаю. Ми можемо робити свої висновки внутрішні… Але хіба ми всі такі досконалі в якийсь момент життя? Хіба в нас не було моментів, коли ми були слабкими? Так, вони зробили багато чого не так, як хотіли б інші, – стала Власова на захист Меладзе.

Зараз Євгенія спілкується з Костянтином листуванням. Говорять вони здебільшого про Бога. Додає, переживає він усе доволі важко.

– У мене є дещо, про що я йому написала. І це було, можливо, доволі різко. Я йому написала все, що думаю з приводу себе, співпраці зі мною чи її відсутності… Це було нещодавно. І Костя так відповів, що я розплакалася, – поділилася Власова.

Нагадаємо, що брати Меладзе мовчать про те, що відбувається в Україні, проте Валерій після 24 лютого 2022 року продовжив розважати росіян.

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Фото: Євгенія Власова, Костянтин Меладзе