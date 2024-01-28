Певица Евгения Власова рассказала об общении с продюсером Константином Меладзе, который замалчивает войну в Украине. Он является крестным отцом ее дочери Нины.

Евгения Власова высказалась о куме Константине Меладзе

По словам Евгении, они общаются, но не о войне. Говорит, ему есть что терять в России.

— Я человек, которому нечего терять в отношении России. Все украинские певцы моего поколения пытались добраться до той России, но не всем это удалось. Есть люди, которые там имеют большой вес, и Костя, и Валерий из тех людей. Это же не политики, это творческие люди, которых обожают и любят за их творчество, — отметила Власова.

Добавляет, никто на самом деле не задумывался, что происходит в жизнях братьев Меладзе, но претензии в их сторону поступают регулярно. Власова отмечает, братья-молчуны в тяжелом положении. Об этом Евгения сказала в интервью Rostyslove Production.

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— Если люди так делают — это позиция. Можем мы их осуждать за это? Не знаю. Мы можем делать свои выводы внутренние… Но разве мы все так совершенны в какой-то момент жизни? Разве у нас не было моментов, когда мы были слабыми? Да, они сделали многое не так, как хотели бы другие, — встала Власова на защиту Меладзе.

Сейчас Евгения общается с Константином перепиской. Говорят они в основном о Боге. Добавляет, переживает он все довольно тяжело.

— У меня есть кое-что, о чем я ему написала. И это было, возможно, довольно резко. Я ему написала все, что думаю по поводу себя, сотрудничества со мной или его отсутствия… Это было недавно. И Костя так ответил, что я расплакалась, — поделилась Власова.

Напомним, что братья Меладзе молчат о происходящем в Украине, однако Валерий после 24 февраля 2022 года продолжил развлекать россиян.

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Фото: Евгения Власова, Константин Меладзе