В українському шоу-бізнесі величезна кількість зірок. Їх легко впізнати не тільки за творчістю або стилем, а й за псевдонімом або ім’ям. Багато хто придумав собі сценічне ім’я, а дехто навіть вкладав у це свій сенс, про який ми не здогадувалися. Саме час дізнатися, як по-справжньому звуть кумирів.

Справжні імена українських зірок – далі в матеріалі.

Надія Матвєєва

Українська телеведуча Матвєєва насправді не Надя – у паспорті в неї ім’я Людмила.

Раніше зірка зізналася – усе через небезпечну хворобу, побороти яку їй допоміг лікар. Тоді бабуся ведучої сказала, що її потрібно було назвати Надією. Відтоді ведуча вірить, що нове ім’я допомогло їй стати успішною.

Слава Дьомін

Слава Дьомін називає себе не справжнім іменем. Насправді шоумена звуть Віктором. Свій псевдонім ведучий взяв у 2004 році, коли переїхав до Києва та почав працювати на радіо.

– Вітею мене називають тільки найближчі. А Слава – це вже стало моє другим справжнім ім’ям. Навіть хочу його записати в паспорт. А ще обожнюю, коли друзі звуть мене просто Дьомін, – заявив Слава.

Макс Барських

Популярний український артист Макс Барських також приховує свою особистість за псевдонімом – насправді він Микола Бортник. Раніше співак зізнався, що псевдонім – це комбінація імені його улюбленого кіноактора Марлона Брандо та прізвища американського письменника Джона Баррі. Тоді артист хотів створити образ загадкового, але привабливого музиканта.

Слава Камінська

Співачка Слава Камінська відома своїм близьким під ім’ям Оля, і мала дівоче прізвище Кузнєцова. Справжнє її ім’я дали на честь бабусі. Артистка вірить, що разом з ім’ям від родича переходить і доля, а її дідусь міг підняти руку на свою кохану. Тому Камінська вирішила змінити ім’я на співзвучне, й не шкодує про рішення.

Тіна Кароль

Справжнє ім’я Тіни Кароль знає багато хто – це Тетяна Ліберман. Нескладно здогадатися, що Тіна Кароль – комбінація букв з її імені та улюбленої співачки Тіни Тернер.