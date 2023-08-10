В украинском шоу-бизнесе огромное количество звезд. Их легко узнать не только по творчеству или стилю, но и по псевдониму или имени. Многие придумали себе сценическое имя, а некоторые даже вкладывали в это свой смысл, о котором мы не догадывались. Самое время узнать, как по-настоящему зовут кумиров.

Настоящие имена украинских звезд — далее в материале.

Надежда Матвеева

Украинская телеведущая Матвеева на самом деле не Надя — в паспорте у нее имя Людмила.

Раньше звезда призналась — все из-за опасной болезни, побороть которую ей помог врач. Тогда бабушка ведущей сказала, что ее нужно было назвать Надеждой. С тех пор ведущая верит, что новое имя помогло ей стать успешной.

Слава Демин

Слава Демин называет себя не по настоящему имени. На самом деле шоумена зову Виктором. Свой псевдоним ведущий взял в 2004 году, когда переехал в Киев и начал работать на радио.

— Витей меня называют только самые близкие. А Слава — это уже стало мое второе настоящее имя. Даже хочу его записать в паспорт. А еще обожаю, когда друзья зовут меня просто Демин, — заявил Слава.

Макс Барских

Популярный украинский артист Макс Барских также скрывает свою личность за псевдонимом — на самом деле он Николай Бортник. Ранее певец признался, что псевдоним — это комбинация имени его любимого киноактера Марлона Брандо и фамилии американского писателя Джона Барри. Тогда артист хотел создать образ загадочного, но привлекательного музыканта.

Слава Каминская

Певица Слава Каминская известна своим близким под именем Оля, и имела при рождении девичью фамилию Кузнецова. Настоящее ее имя было в честь бабушки. Артистка верит, что вместе с именем от родственника переходит и судьба, а ее дедушка мог поднять руку на свою возлюбленную. Поэтому Каминская решила сменить имя на созвучное, и не жалеет о решении.

Тина Кароль

Настоящее имя Тины Кароль знают многие — это Татьяна Либерман. Несложно догадаться, что Тина Кароль — комбинация букв из ее имени и любимой певицы Тины Тернер.