Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Музика

Суд відхилив позов героя обкладинки альбому Nirvana на рок-гурт

4 Січня 2022, 16:39
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Nirvana
Джерело: Unsplash

Окружний суд Каліфорнії відхилив позов Спенсера Елдена, який звинуватив відомий рок-гурт Nirvana у поширенні дитячої порнографії. Адвокати музикантів назвали позов чоловіка абсурдним.

У серпні Спенсер подав позов на гурт за розповсюдження знімка за його участю. У документі повідомлялося, що батьки Елдена так і не підписали дозвіл на використання фотографій чотиримісячної дитини – чоловік не отримав грошей із продажу альбомів та використання знімка. У позові йшлося про грошову компенсацію у розмірі 150 000 доларів від кожного фігуранта позову. Крім грошей, Спенсер хотів заборонити розповсюдження фото.

Адвокати музикантів вимагали відхилити позов чоловіка, оскільки термін справи вже давно минув. Вони звинуватили Елдена у використанні фотографії для отримання прибутку – він часто відтворював цей знімок, звойовуючи популярність.

Представники Nirvana також заявили, що знімок не є дитячою порнографією, оскільки мільйони копій зі знімками зберігаються у будинках фанатів гурту, і їх також не можна звинуватити у злочині.

На сьогодні обкладинка альбому Nevermind — одна з найвідоміших з усіх рок-альбомів. Компакт-диски було продано тиражем понад 30 млн копій.

Читайте також:
Девід БовіWarner Music придбала музику Девіда Бові за $250 млн

Джерело
Spin
Теги
Суд
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка