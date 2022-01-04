Суд відхилив позов героя обкладинки альбому Nirvana на рок-гурт

Окружний суд Каліфорнії відхилив позов Спенсера Елдена, який звинуватив відомий рок-гурт Nirvana у поширенні дитячої порнографії. Адвокати музикантів назвали позов чоловіка абсурдним.

У серпні Спенсер подав позов на гурт за розповсюдження знімка за його участю. У документі повідомлялося, що батьки Елдена так і не підписали дозвіл на використання фотографій чотиримісячної дитини – чоловік не отримав грошей із продажу альбомів та використання знімка. У позові йшлося про грошову компенсацію у розмірі 150 000 доларів від кожного фігуранта позову. Крім грошей, Спенсер хотів заборонити розповсюдження фото.

Адвокати музикантів вимагали відхилити позов чоловіка, оскільки термін справи вже давно минув. Вони звинуватили Елдена у використанні фотографії для отримання прибутку – він часто відтворював цей знімок, звойовуючи популярність.

Представники Nirvana також заявили, що знімок не є дитячою порнографією, оскільки мільйони копій зі знімками зберігаються у будинках фанатів гурту, і їх також не можна звинуватити у злочині.

На сьогодні обкладинка альбому Nevermind — одна з найвідоміших з усіх рок-альбомів. Компакт-диски було продано тиражем понад 30 млн копій.