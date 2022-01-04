Суд отклонил иск героя обложки альбома Nirvana на рок-группу

Окружной суд Калифорнии отклонил иск Спенсера Элдена, который обвинил известную рок-группу Nirvana в распространении детской порнографии. Адвокаты музыкантов назвали иск мужчины абсурдным.

В августе Спенсер подал иск на группу за распространение снимка с его участием. В документе сообщалось, что родители Элдена так и не подписали разрешение на использование фотографий четырехмесячного ребенка — мужчина не получил денег с продажи альбомов и использования снимка. В иске шла речь о денежной компенсации в размере $150 тыс. от каждого фигуранта иска. Помимо денег, Спенсер хотел запретить распространение фото.

Адвокаты музыкантов требовали отклонить иск мужчины, так как срок по делу уже давно истек. Они обвинили Элдена в использовании фотографии для получения прибыли — он часто воссоздавал этот снимок, завоевывая популярность.

Представители Nirvana также заявили, что снимок не является детской порнографией, так как миллионы копий со снимками хранятся в домах фанатов группы, и их также нельзя обвинить в преступлении.

На сегодня обложка альбома Nevermind — одна из самых известных из всех рок-альбомов. Компакт-диски были проданы тиражом более 30 млн копий.