Кейт Міддлтон травмувала пальці, коли стрибала вдома з дітьми на батуті. Про це стало відомо під час візиту королівської особи до виправного закладу HMP High Down у графстві Суррей.

Представник Кенсінгтонського палацу запевнив журналістів, що принцеса Уельська нічого не зламала, тож, немає приводів для хвилювань.

Навіть з пластирем на руці Кейт мала прекрасний вигляд. Для візиту вона обрала стильний темно-синій костюм від улюбленого бренду Alexander McQueen. Багатодітна мама широко посміхалася та пройшла догляд. Причому перевірила її не лише місцева охорона, а й чорна лабрадорка на імʼя Пенні, що навчена шукати наркотики. Адже цей виправний заклад для чоловіків спеціалізується на відновленні від наркозалежності.

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Попри травму Кейт Міддлтон широко всміхалася, вітаючи місцевих працівників та родини колишніх правопорушників. Через цю вʼязницю категорії С проходить 2000 відвідувачів на місяць. Принцеса Уельська, що є патроном благодійної організації для боротьби з наркозалежністю, відзначила, що атмосфера у закладі дуже спокійна, котрольована та не викликає страху.

Під час візиту, який передує Тижню профілактики наркозалежності у жовтні, вона зустрілася із в’язнями, що отримують терапію у HMP High Down.