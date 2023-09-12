Кейт Миддлтон травмировала пальцы, прыгая дома с детьми на батуте. Об этом стало известно во время визита королевского лица в исправительное учреждение HMP High Down в графстве Суррей.

Представитель Кенсингтонского дворца заверил журналистов, что принцесса Уэльская ничего не сломала, поэтому нет поводов для волнений.

Даже с пластырем на руке Кейт выглядела прекрасно. Для визита она выбрала стильный темно-синий костюм от любимого бренда Alexander McQueen. Многодетная мама широко улыбалась и прошла досмотр. Причем проверила ее не только местная охрана, но и черная лабрадорка по имени Пенни, натасканная искать наркотики. Это исправительное заведение для мужчин специализируется на восстановлении от наркозависимости.

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Несмотря на травму, Кейт Миддлтон широко улыбалась, приветствуя местных работников и семьи бывших правонарушителей. Через эту тюрьму категории С проходят 2000 посетителей в месяц. Принцесса Уэльса, являющаяся патроном благотворительной организации для борьбы с наркозависимостью, отметила, что атмосфера в заведении очень спокойная, контролируемая и не вызывающая страха.

Во время визита, предшествующего октябрськой Неделе профилактики наркозависимости, она встретилась с заключенными, которые проходят терапию в HMP High Down.