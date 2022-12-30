Бывший солист группы Коррупция Миша Крупин исполнил гимн Украины на скрипке во время утренней масштабной ракетной атаки РФ по нашим городам 29 декабря.

В Instagram музыкант обнародовал черно-белое видео, отметив, что Украина непобедима.

— Пускай оно летит, а мы будем играть до победы, — подписал Крупин ролик.

Поклонники артиста пришли в восторг от его игры на скрипке, поблагодарив музыканта за поддержку, которая так необходима каждому из нас.

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