Бывший солист группы Коррупция Миша Крупин исполнил гимн Украины на скрипке во время утренней масштабной ракетной атаки РФ по нашим городам 29 декабря.
В Instagram музыкант обнародовал черно-белое видео, отметив, что Украина непобедима.
— Пускай оно летит, а мы будем играть до победы, — подписал Крупин ролик.
Поклонники артиста пришли в восторг от его игры на скрипке, поблагодарив музыканта за поддержку, которая так необходима каждому из нас.
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- Свет в наших сердцах. Слава Украине! Крупин — это любовь.
- Миша, спасибо.
- Спасибо, вы можете струнами по душе!
- Миша, спасибо, держимся!
- Я и не представляла, что у вас есть такие навыки.
- Героям слава! Боже, какой замечательный украинец.
- Мы могучий, сильный и несокрушимый народ Украины. Слава Украине! Слава нации!
- Украина — непобедимая, Харьков — несокрушимый, Крупин — непревзойденный.
- Маестро Миша. — Пишут пользователи сети.