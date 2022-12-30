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Струнами по душе! Миша Крупин сыграл гимн Украины на скрипке во время ракетной атаки РФ

30 декабря 2022, 12:46
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Миша Крупин

Бывший солист группы Коррупция Миша Крупин исполнил гимн Украины на скрипке во время утренней масштабной ракетной атаки РФ по нашим городам 29 декабря.

В Instagram музыкант обнародовал черно-белое видео, отметив, что Украина непобедима.

— Пускай оно летит, а мы будем играть до победы, — подписал Крупин ролик.

Поклонники артиста пришли в восторг от его игры  на скрипке, поблагодарив музыканта за поддержку, которая так необходима каждому из нас.

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  • Свет в наших сердцах. Слава Украине! Крупин — это любовь.
  • Миша, спасибо.
  • Спасибо, вы можете струнами по душе!
  • Миша, спасибо, держимся!
  • Я и не представляла, что у вас есть такие навыки. 
  • Героям слава! Боже, какой замечательный украинец.
  • Мы могучий, сильный и несокрушимый народ Украины. Слава Украине! Слава нации!
  • Украина — непобедимая, Харьков — несокрушимый, Крупин — непревзойденный.
  • Маестро Миша. — Пишут пользователи сети.
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Гімн України Скрипка співак
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