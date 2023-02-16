Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Стівен Кінг з’явився в кепці з написом Україна

16 Лютого 2023, 09:51
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Стивен Кинг
Джерело: Getty Images

Американський письменник Стівен Кінг вдягнув кепку з написом Україна. Король жахів всіляко продовжує підтримувати нашу країну в повномасштабній війні з Росією.

Знімок у патріотичному головному уборі Кінг оприлюднив у Twitter. На фото він рекламує книгу свого сина Овена.

Зараз дивляться

– У мого співавтора по Сплячим красуням в наступному місяці виходить новий роман. Це феєрверк, – написав письменник під кадром.

Варто зазначити, що в кепці з написом Україна Кінг з’явився не вперше. Позиція письменника ні для кого не є таємницею.

Ще з перших днів повномасштабної війни в Україні Стівен Кінг підтримує нашу країну і виступає проти кривавих дій РФ. Король жахів закликав Росію забратися з України та дати їй спокій.

Читайте також:
Стивен КингСтосується України: Стівен Кінг назвав своє заповітне бажання на 2023 рік

Теги
Підтримка України Стівен Кінг
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь