Американський письменник Стівен Кінг вдягнув кепку з написом Україна. Король жахів всіляко продовжує підтримувати нашу країну в повномасштабній війні з Росією.

Знімок у патріотичному головному уборі Кінг оприлюднив у Twitter. На фото він рекламує книгу свого сина Овена.

My collaborator on SLEEPING BEAUTIES (who happens to be my son Owen, not Wen) has a new novel coming out next month. It’s a firecracker! pic.twitter.com/XNRfJ5MYkF — Stephen King (@StephenKing) February 15, 2023 Зараз дивляться

– У мого співавтора по Сплячим красуням в наступному місяці виходить новий роман. Це феєрверк, – написав письменник під кадром.

Варто зазначити, що в кепці з написом Україна Кінг з’явився не вперше. Позиція письменника ні для кого не є таємницею.

Ще з перших днів повномасштабної війни в Україні Стівен Кінг підтримує нашу країну і виступає проти кривавих дій РФ. Король жахів закликав Росію забратися з України та дати їй спокій.