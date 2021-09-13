Уже цієї осені на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов. Актори телесеріалу зізнаються, що читаючи сценарій, не могли відірватися.

У новому сезоні Кріпосна. Жадана любов Катерину Вербицьку грає акторка Соня Прісс.

Позаду Каті життя в ролі власності Червінських та Лідії Шефер, нещадна помста купчихи та смерть улюбленого Олексія Косача. Але світло в кінці тунелю та надія на краще прийшли в життя дівчини, коли її врятував Андрій Жадан. Однак наприкінці другого сезону під час вінчання в серце коханого встромили ножа.

– Протягом нового сезону Катя дорослішатиме. На неї чекають дуже важкі переживання, і я можу тільки здогадуватися, як би змінилася реальна людина, яка б пройшла через все, що пройшла вона. Я спробувала відчути це на собі. Більш того, в новому сезоні Кріпосної піднімається багато тем, актуальних донині. І ми можемо провести паралелі – дивлячись цей серіал, побачити, як змінилося наше суспільство, який прогрес здійснило, – говорить Прісс.

Тарас Цимбалюк перетворився на добродушного коваля Назара, історія якого в серіалі розпочалася з того, як його купив багатий поміщик Петро Червінський. Сам герой небагатослівний та доволі закрита людина.

– Я коли прочитав сюжет, то здивувався лініям багатьох героїв. Насамперед Назара, оскільки інакше уявляв його майбутнє. Звичайно, є від чого відштовхуватися та що грати. Дуже багато подій і насичений сюжет. Мій герой бунтівний. Він сильний духом і своєю поведінкою. В новому сезоні глядач здивується. Тому продовження буде реально несподіваним, – зізнався Цимбалюк.

Молоду, примхливу та працелюбну Галю зіграла Слава Красовська. Ми знаємо героїню як прислугу в будинку поміщиків Червінських, яка заздрила більш щасливій ​​кріпосній Катерині, звільненій від важкої праці. У неї складний характер, але вона здатна змінюватися.

Слава зізнається, що трансформуватися з кожним сезоном – найцікавіше, що може бути в роботі актора.

– Галина зустріла любов, зрозуміла, як це, коли тебе люблять, не використовують, не змушують робити щось. Відчула, як це, коли про тебе піклуються. Дізналася, що таке сім’я. І це її змінює, вона хоче допомагати іншим людям. У другому сезоні вона стала мамою, а материнське серце – це ж взагалі інше, ніж просто жіноче. Попереду на неї чекають нові події, які ще більше розкриють характер. А ось з якого боку – покаже новий сезон, – каже Красовська.

Олеся Жураківська зіграла жваву та гостру на язик куховарку будинку Червінських – Павлину. Жінка була хоч і вільна, але нещаслива в житті. Зовсім юною вона вийшла заміж, а чоловіка відразу забрали в солдати, де він і загинув.

– Те, що це буде надзвичайно цікаво – це я вам гарантую. Те, що відбуватиметься з героями, це ніяк не передбачувано. Але повірте, це буде чудово. Я читала і не могла відірватися, – зазначила Олеся.

У третьому сезоні телесеріалу події матимуть неймовірний поворот – Назар і Орися стануть подружжям і батьками. Смиренна кріпосна нарешті відчує смак життя. Її зіграла Інна Рощина.

– Орися стане дуже щасливою! Вона подорослішає, це буде вже не просто дівчина, а жінка, дружина. У ній багато що зміниться, і це буде проглядатися в персонажі. На Орисю і Назара чекає велике щастя – народження нового життя, – розповіла Рощина.

Анна Сагайдачна зіграла справжню аристократку та велику модницю. Її персонаж Наталі Дорошенко – приклад панянки XIX століття. Однак шлюб із поміщиком Григорієм Червінським розділив її життя на до і після.

– У третьому сезоні ми побачимо зовсім іншу Наталі. Всі намагаються розгадати її історію, що з нею станеться, чим закінчиться сюжет, чи жива вона. Нехай це залишиться загадкою. Скажу тільки, що на неї чекає непростий шлях. І, насамперед, це буде її бесіда з Богом і з самою собою. Чи впорається вона зі своїми страхами та демонами – побачимо наприкінці сезону, – сказала Анна.

Ольга Родзевич – донька київського поміщика, яка відрізняється вільними поглядами. Свавільна та розумна, вона бореться за права жінок і засуджує стереотипи про них і їхнє місце в соціумі. Аліна Коваленко зізнається, що з нетерпінням чекає продовження історії. Більш того, вважає цей сезон найбільш непередбачуваним!

– Коли читала сценарій третього сезону, то не могла відірватися, настільки моя героїня розкривається інакше. Глядач побачить її зовсім у нових ситуаціях. У неї з’являються нові грані. Такого від Ольги ми не чекаємо точно. Я думаю, що цей сезон буде більш несподіваний та непередбачуваний. У ньому дуже багато сюжетних поворотів, які дивують, – поділилася Коваленко.

Костюмована мелодрама Кріпосна – історія, яка підкорила кілька десятків країн, зібрала мільйонні гугл-запити про майбутнє Андрія Жадана та закохала в себе глядачів по всьому світу.

Епоха вишуканих манер, час придворних дам і джентльменів. Тут стиль життя – етикет, бал – невід’ємна частина дозвілля. Але, як і раніше, в третьому сезоні головною цінністю героїв залишається любов – і для поміщиків, і для кріпаків. Саме вона здатна надихнути кожного на вчинки, які непідвладні статусу. Новий сезон легендарної мелодрами здивує глядачів ще більше.