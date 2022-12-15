Starlight Media анонсувала новий телеканал ICTV 2 – що на ньому показуватимуть

Starlight Media анонсувала новий телеканал, що поверне популярні програми та кіно-серіальну лінійку ICTV. Він отримав назву ICTV 2.

15 грудня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видала дозвіл на мовлення каналу ICTV 2. Тепер українці знову зможуть дивитися улюблені серіали, шоу та повнометражні фільми.

Водночас команда новин і суспільно важливих програм Starlight Media продовжить щоденну роботу на інформаційному фронті та транслюватиме марафон Єдині новини на телеканалі ICTV до нашої перемоги.

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CEO Starlight Media Олександр Богуцький каже, щодня наші новинні редакції працюють заради захисту українців від російської пропаганди, інформування та наближення перемоги. Це наша відповідальність перед країною та місія, яку ми виконуємо в марафоні Єдині новини.

– Ми знаємо, що в цей складний час боротьби українці потребують не тільки інформаційної, а й емоційної опори. Тому ми продовжуємо нашу роботу на користь суспільства і створюємо ICTV 2. Цей канал збере улюблені програми та кіно-серіальні продукти для аудиторії та стане ще одним якісним рішенням для наших партнерів, з якими ми працюємо заради відновлення, – зазначив він.

Високий запит на популярний контент із боку провайдерів та рекламодавців став важливою передумовою створення каналу. Тому компанія збирає на новій платформі затребувані серед глядачів програми та готує премʼєри серіалів, знятих до початку війни.