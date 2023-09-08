Організатори національного конкурсу Міс Україна 2023 представили 25 претенденток, що боротимуться за право представляти нашу країну одразу на трьох міжнародних конкурсах: Міс Світу 2023, Міс Земля 2023 та Міс Інтернешнл 2023.

Відбір проведуть в онлайн-форматі на сайті конкурсу. Цьогоріч замість професійного журі учасниць обиратимуть українці.

Що відомо про учасниць Міс Україна 2023 – знайомимося з конкурсантками.

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Валентина Бурбело, 26 років, Луганська область

Переможниця конкурсів зі спортивно-бальних танців, проходила курси світського та ділового етикету в австрійській школі етикету. Дівчина вчиться на стиліста, має журналістську освіту, брала участь у показах українських дизайнерів. Валентина захоплюється психологією та спортом, а також організовувала благодійний аукціон для допомоги дітям-переселенцям.

Єлизавета Гончар, 23 роки, Донецька область

Професійна танцівниця, що знімалась у кліпах Макса Барських, Наді Дорофеєвої, TVORCHI, NK. Понад три роки працювала в балеті Макса Барських, виступаючи в українських та світових турах. Як модель брала участь у зйомках для українських та світових брендів. У колі інтересів Єлизавети – спорт, уроки англійської, психологія. Дівчина опікується допомогою дітям, вимушеним переселенцям, прихисткам, військовим, медзакладам та тваринам.

Катерина Демʼянова, 27 років, Донецька область

Конкурсантка родом з Бахмута. В моделі пішла з 14 років. З 2017 року жила та працювала у Нью-Йорку. В її портфоліо – обкладинки Black Magazine, Institute Magazine, Citizen Magazine, VGXW Magazine и Grazia. Знімалась для багатьох світових брендів, постійно бере участь у модних показах разом із Sally LaPointe, Chiara Boni La Petite Robe, Bibhu Mohapatra, Damo Wang, Sherri Hill и New York Fashion Week. Від початку повномасштабного вторгнення Катерина активно донатить на ЗСУ, підтримує переселенців з рідного міста.

Софія Згоба, 18 років, Львівська область

Дівчина мешкає в Лондоні, вчиться на акторку, працює моделлю. Кар’єру розпочала в 13 років, підписавши контракти зі світовими брендами. Захоплюється вивченням езотерики, психології, нутриціології. Родина Софії з 2014 року опікується благодійними проєктами для людей, що постраждали від війни. Нині це надання гуманітарної допомоги.

Ольга Козленко, 21 рік, Київська область

Претендентка має диплом варшавського вишу з маркетингу та власний бізнес у харчовій промисловості. В минулому Ольга – професійна фігуристка. Дівчина долучалася до акцій зі здачі крові в клініці Охматдит, допомагала притулку для тварин, зокрема, їжею.

Юлія Король, 26 років, Київська область

Дизайнерка одягу, стипендіатка міжнародного конкурсу від престижного коледжу мистецтв у Лондоні Central St Martins. Дівчина пише картини, що їх збирають приватні колекціонери з усього світу. Професійна бальна танцівниця, переможниця різних турнірів, яка мріє про світове чемпіонство. Хобі – теніс та моделінг, у портфоліо – робота з Agent Provocateur, AnabelArto. Юлія активно займається благодійністю, зокрема, організовує заходи для дітей, з 2014 року надає підтримку ЗСУ та цивільним, що постраждали від воєнних дій.

Єлизавета Кушнірук, 18 років, Київська область

Дівчина – природжена гімнастка з безліччю призових місць. Зараз Єлизавета опановує професію журналіста в одному з найпрестижніших університетів Європи, володіє англійською, польською та французькою мовами. Конкурсантка допомагала тваринам, евакуйованим з Херсону, привозячи до притулку їжу та засоби гігієни.

Софія Крищук, 20 років, Львівська область

Учасниця конкурсу Міс Львів 2020. Студентка Львівської політехніки, вчиться на програміста, закінчила хореографічну та музичну школу. З 13 років працювала у якості моделі з українськими та закордонними брендами, відвідала з показами багато країн. Софія регулярно долучається до зборів на підтримку ЗСУ, у вільний час допомагає плести сітки, опікується притулками та бездомними тваринами.

Валерія Лизенко, 23 роки, Луганська область

Шанувальниця активного відпочинку, що любить гори та серфінг. Дівчину надихає сучасне мистецтво та цікаві люди. За останні п’ять років Валерія відвідала понад 20 країн. Конкурсантка не лише з 17 років професійно займається моделінгом, а й має власну агенцію, в розвиток якої нині вкладає багато часу та енергії. Разом з тим вона допомогала дітям з Херсону та Нової Каховки, адже знає, що таке починати життя спочатку.

Оксана Магера, 25 років, Хмельницька область

Дизайнерка, яка шанує активні види спорту, медитацію та саморозвиток. Дівчина має власний бренд одягу Two Souls та виробництво в Дубаї. Цього року бренд представили на Emirates Fashion Week. Оксана ініціювала акцію Free Clothes for Ukrainian Girls, для чого закупила 300 метрів тканини із Франції та зробила костюми, які безкоштовно роздавали дівчатам з України. Проєкт продовжує діяти.

Вікторія Макарова, 21 рік, Львівська область

Цього року дівчина отримала титул Віцеміс Львів 2023. Конкурсантка захоплюється модою, мистецтвом та активним способом життя, займається моделінгом та робить зйомки для українських брендів. Вікторія організовувала святковий вертеп для дітей, яких війна позбавила домівки, аби вони познайомились із галицькими традиціями, відчули турботу та отримали необхідні речі.

Аделіна Машкова, 23 роки, Київська область

Учасниця має диплом за фахом міжнародний туризм і зараз отримує другу вищу освіту. У моделінг дівчина прийшла в 14 років, а у 18 років разом з родиною відкрила турагенцію. Аделіна є представницею благодійного фонду, що допомагає малозабезпеченим людям у Києві, та особисто адмініструє цей процес у Деснянському районі. Крім того, учасниця відбору організовує навчальні заходи для молоді та дітей, які вимушено покинули домівки.

Марина Міжнова, 21 рік, Тернопільська область

Майбутня юристка, зараз працює візажисткою та моделлю, обожнює створювати красу, мріє відкрити притулок для тварин. Марина збирала кошти для шелтеру, де перебувають діти та жінки, які через війну опинились у Тернополі, а також допомагала притулку, що прихистив одразу 400 собак.

Дарʼя Міненко, 27 років, Закарпатська область

Професійна модель, що має у своєму портфоліо співпрацю з Damiani, D&G, Roberto Cavalli, Kiko, Lancôme, Jimmy Choo, Rene Caovilla, Elisabetta Franchi, Pinko, Stradivarius, Mango, Desigual. Дівчина продовжує працювати в модній індустрії і разом з тим створює соціальний проєкт, спрямований на допомогу дітям, що страждають від психічного, фізичного чи сексуального насильства. Дарʼя прагне створити команду, яка буде так само захоплена цією справою.

Анастасія Міщенко, 20 років, Дніпропетровська область

Конкурсантка працює моделлю, стилісткою та має власний бренд одягу. Дівчина захоплюється живописом, фотографією, спортом, подорожами та психологією. Анастасія вважає, що соціальну активність потрібно використовувати для поширення інформації про події в Україні, аби популяризувати нашу культуру та заохочувати людей з інших країн до допомоги. Тому дівчина долучилася до організації благодійної вечері та аукціону в Мілані, що збирали кошти для підтримки сім’ям з Маріуполя та дітям-сиротам.

Оксана Омельчук, 24 роки, Львівська область

Учасниця вже сім років професійно займається моделінгом, підтримує активний спосіб життя, займається спортом та гірським туризмом, а також катається на лижах. Оксана брала участь у благодійному конкурсі задля збору коштів, що передали тернопільському сиротинцю. На початку повномасштабної війни дівчина готувала їжу та сортувала гуманітарну допомогу. Учасниця відбору мріє створити студію для дітей, де можна проводити майстер-класи та інші цікаві заходи.

Ірина Піляєва, 23 роки, Чернігівська область

Свій перший модельний контракт дівчина отримала в 15 років. Ірина вважає найголовнішою своєю місією допомогу людям, тому здобуває вищу освіту в лондонському університеті за спеціальністю лікаря-нутриціолога, а також бере участь у благодійному онлайн-забігу, що має показати нашу єдність, незламність та бажання жити в мирі. Кожен крок дистанції символізує наближення до перемоги, попри будь-які перешкоди.

Марія Ситнікова, 19 років, Одеська область

Конкурсантка чотири роки займається моделінгом, що приніс їй співпрацю з Frolov, Tony Ward couture, Roberto Cavalli, Rami Kadi Maison de Couture. Разом з мамою та сестрами Марія долучалась до екоакції зі збору сміття вздовж узбережжя чорного моря в Болгарії. Також дівчина відвідувала мітинги на честь незалежності України.

Катерина Скора, 20 років, Полтавська область

Учасниця має філологічну освіту та вільно володіє чотирма мовами. У моделінг конкурсантка прийшла два роки тому, професійно грає у великий теніс. Катерина, як і всі ми, мріє про перемогу, тож організувала збір коштів на потреби наших військових.

Поліна Сурай, 22 роки, Київська область

Дівчина має вищу освіту та вивчає кілька мов, захоплюється танцями, вокалом, фортепіано та малюванням. Більше року займається підприємництвом та є власницею компанії з нерухомості в Європі. Разом з тим Поліна веде волонтерську діяльність та допомагає з адаптацією українцям в Польщі як представниця проєкту, що надає допомогу з трансфером, тимчасовим житлом та гуманітаркою.

Анастасія Феєр, 20 років, Закарпатська область

Переможниця конкурсу Міс Закарпаття 2021 нині здобуває одразу дві вищі освіти на факультетах соціальних наук та іноземної філології, володіє англійською та німецькою мовами, займається моделінгом, читає книги, веде активний спосіб життя. Разом з організаторами конкурсу Міс Закарпаття Анастасія долучалась до благодійного забігу та благодійного заходу-аукціону, що збирали кошти для лікування дітей з важкими захворюваннями.

Юлія Хмель, 19 років, Чернівецька область

Перший модельний проєкт конкурсантка отримала в 15 років. Зараз учасниця співпрацює з найкращими світовими брендами, захоплюється психологією та спортом та здобуває вищу освіту на факультеті іноземних мов. Юлія допомагає місцевому шелтеру, що прихистив жінок з дітьми, сиріт та тварин, евакуйованих з місць, де ведуться активні бойові дії.

Катерина Чувашова, 19 років, Дніпропетровська область

За освітою дівчина юристка, проте, присвятила себе бʼютісфері як візажистка та модній індустрії як модель. Учасниця має п’ятирічний досвід співпраці з найкращими світовими брендами. Відстань не заважає Катерині робити залежне від неї задля допомоги ЗСУ. Вона на постійній основі донатить у благодійні фонди на підтримку армії та українців, які постраждали від війни.

Софія Шамія, 18 років, Київська область

Конкурсантка у процесі запуску власного бренду суконь. Разом з тим Софія навчається на економічному факультеті у Києво-Могилянській академії. Дівчина з дитинства обожнює малювати, тож відправила дві свої картини для продажу на благодійному аукціоні. Кошти підуть на допомогу нашим захисникам та захисницям.

Анна Шломенко, 26 років, Дніпропетровська область

Телеведуча та журналістка, що почала професійний шлях у моделінгу з перемог у конкурсах краси ще підлітком. Учасниця співпрацювала з L’Oréal Paris Ukraine, La Perla та іншими брендами, знімалась у багатьох рекламах та музичних кліпах. Анна створила соціально-благодійний проєкт, який надає кваліфіковану психологічну допомогу постраждалим від війни, об’єднавши команду висококваліфікованих спеціалістів. Надалі конкурсантка планує маштабуватись, аби якомога більше людей отримали допомогу, та підключити систему донатів на підтримку ЗСУ.

Цього року конкурс Міс Україна 2023 переходить через географічні та технологічні кордони, щоб показати здатність краси та доброти об’єднувати українців у прагненні до позитивних змін, зазначили в оргкомітеті. Тож усі благодійні акції, до яких долучаються і в яких продовжують брати участь конкурсантки, спрямовані на допомогу ЗСУ, вимушеним переселенцям, дітям та тваринам, що постраждали від війни.