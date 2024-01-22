Новий фільм Аквамен і загублене королівство б’є рекорди за популярністю. Картина всього за чотири тижні в прокаті зібрала більше, ніж весь прибуток DC за 2022 рік.

Що відомо про прокат фільму Аквамен і загублене королівство

Так, нова картина, яка вийшла в прокат 21 грудня 2023 року, вже зібрала майже $400 млн по всьому світу. І хоча перша частина Аквамена зібрала понад $1 млрд у прокаті, у продовження є всі шанси перевершити її.

Відомо, що ця картина стане завершальною в розширеній версії всесвіту DC. Варто зазначити, що на виробництво нового Аквамена було витрачено $205 млн – фільм уже близький до прибутковості.

Зараз дивляться

Багато аналітиків вважають, що на успіх картини вплинула поява Джейсона Момоа в головній ролі. Актор уже глибоко вписався в образ короля водного світу – він знімався у своїй ролі в низці інших фільмів за всесвітом DC.

Наприклад, навіть один із найбільш високооплачуваних акторів Двейн Джонсон не зміг просунути картину Чорний Адам, у якій він грав головного героя – у 2022 році фільм зібрав $393 млн у прокаті.

Для любителів гострих бойовиків є хороша новина – компанія Paramount працює над фільмом Топ Ган 3 з Томом Крузом. Попередня картина показала свій успіх у прокаті, тому глядачі знову побачать дивовижні та небезпечні трюки Круза на великих екранах.

Фото: Warner Bros.