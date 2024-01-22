Новый фильм Аквамен и затерянное королевство бъет рекорды по популярности. Картина всего за четыре недели в прокате собрала больше, чем вся прибыль DC за 2022 год.

Что известно о прокате фильма Аквамен и затерянное королевство

Так, новая картина, которая вышла в прокат 21 декабря 2023 года, уже собрала почти $400 млн по всему миру. И хотя первая часть Аквамена собрала более $1 млрд в прокате, у продолжения есть все шансы превзойти ее.

Известно, что эта картина станет заключительной в расширенной версии вселенной DC. Стоит отметить, что на производство нового Аквамена было потрачено $205 млн — фильм уже близок к прибыльности.

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Многие аналитики считают, что на успех картины повлияло появление Джейсона Момоа в главной роли. Актер уже глубоко вписался в образ короля водного мира — он снимался в своей роли в ряде других фильмов по вселенной DC.

К примеру, даже один из самых высокооплачиваемых актеров Дуэйн Джонсон не смог продвинуть картину Черный Адам, в которой он играл главного героя — в 2022 году фильм собрал $393 млн в прокате.

Для любителей острых боевиков есть хорошая новость — компания Paramount работает над фильмом Топ Ган 3 с Томом Крузом. Предыдущая картина показала свой успех в прокате, поэтому зрители снова увидят удивительные и опасные трюки Круза на больших экранах.

Фото: Warner Bros.