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Справжній сюрприз: соліст Metallica Джеймс Гетфілд відвідав українських військових у лікарні

22 Травня 2023, 15:39
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Metallica
Джерело: Depositphotos

Соліст гурту Metallica Джеймс Гетфілд відвідав українських військових у лікарні. Наші захисники проходять реабілітацію в США, де й зустрілися зі світовою зіркою, нехай і випадково.

Відео з візитом зірки опублікувала представниця благодійної організації Limbs for Liberty Келлі Роріг. Вона побачила музиканта на парковці біля лікарні Vail Health і попросила його приєднатися до візиту до українських військових.

Так, Джеймс побачився з Романом Денисюком та Ігорем Войним, які проходять лікування у США. Музикант поспілкувався з військовими та попозував для спільних знімків. Своїм несподіваним візитом він дуже порадував військових.

Metallica

Нагадаємо, що Metallica зібрали $1 млн на підтримку України. У цю суму ввійшов внесок самих музикантів – вони віддали зароблені $500 тис. Кошти вдалося зібрати з аукціонів, продажу мерчендайзу та різних лотерей.

Утім, не всі світові музиканти підтримують Україну – один із засновників Pink Floyd Роджер Вотерс заявив, що вторгнення було спровокованим. Артист виступав в ООН як гість від Росії. Утім, за це його розкритикували, назвавши цеглинкою в стіні пропаганди РФ.

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Теги
Metallica Війна в Україні
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