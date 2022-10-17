Співачка Злата Огнєвіч обурилася, що на благодійних заходах артистам не платять гонорари.

Каже, хтось повинен був це озвучити, тому зважилася вона, незважаючи на хейт, який може политися в її бік. Злата пояснює це тим, що артистам теж потрібно за щось жити, крім того, їхня праця сама по собі є важкою.

– Як так сталося, що зараз, під час повномасштабного вторгнення, робота, талант, а також нелегка праця артистів знецінилася? Чому організатори благодійних подій дозволяють собі просити артистів виступати абсолютно безкоштовно, не покриваючи ніяких витрат із боку артиста? – сказала Огнєвіч.

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Вона додала, що організатори покривають витрати щодо їжі, звуку та організації. Крім того, Злата пояснила, що йдеться не про концерти для військових, які з боку артистів абсолютно безкоштовні і робляться на волонтерських засадах, а про вечірки, благодійні вечори.

– Але артисти це як? Витратний матеріал? Хто ми такі для вас?.. Ви коли приходите в супермаркет, вам безкоштовно дають продукти, або коли за квартиру приходите платити, вам списують борги? Звичайно, ні. Артисти також заробляють своєю нелегкою працею на хліб, і коли до мене звертаються з проханням задонатити, з яких коштів я повинна це робити? – зазначила Злата.

Наголосила, що це болюче питання, тому сподівається, що її почують.