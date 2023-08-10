Блогери Даша Квіткова та Нікіта Добринін ділять майно через суд – після розлучення вони так і не змогли самостійно поділити все, що придбали за час шлюбу. Про це заявила Даша в Instagram.

Так, Квіткова запропонувала шанувальникам поставити запитання їй, тож фанати запитали щодо юристів.

– Зараз тривають суди і поділ майна, все очевидно, – відповіла Даша.

Також блогерка підтвердила, що вони продаватимуть і будинок під Києвом, який було придбано вже після весілля.

І якщо в питанні поділу майна у пари не виходить дійти згоди, то заради спільного сина вони залишаються люблячими батьками. Наприклад, у липні Квіткова і Добринін разом відсвяткували день народження сина – маленькому Леву виповнилося 2 рочки. Пара організувала тематичну вечірку з близькими та друзями, навіть попри нещодавнє розлучення, яке офіційно відбулося на початку літа.

Добринін не забуває радувати і свою колишню дружину – на її день народження він подарував квіти, коли забирав сина до себе, щоб разом провести час.