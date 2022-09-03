Американська співачка Брітні Спірс відповіла своїм синам після того, як 15-річний Джейден Федерлайн сказав, що їхні стосунки давно зламані і він хоче, щоб артистка одужала психічно.

В Instagram Брітні оприлюднила відкритий лист, в якому сказала, що намагається щосили стати кращою людиною, якою б могла бути.

– Я сподіваюся, що мої діти одного разу зрозуміють мої міркування – жінки, яку тримали під опікою… Я кажу своєму синові Джейдену, що посилаю йому всю любов у світі щодня до кінця свого життя! Моя любов до дітей не має меж і мене засмучує те, що він каже, що я не виправдала очікувань як матір, – написала Спірс.

Артистка додала, що колись вони зустрінуться віч-на-віч і обговорять усе. Співачка також не погоджується з тим, що сини захищають свого батька – ексчоловіка Брітні Кевіна Федерлайна.

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– Я допомагала вашому батькові 15 років… Я впевнена, що стандарти вашого тата, який курить травку щодня, приносять користь у ваше повсякденне життя. Повністю розумію вашу потребу жити з батьком, оскільки я мала бути ідеальною протягом усіх років, – наголосила артистка.

Також вона сказала, що попри все пишається тим, що може називати їх своїми синами.

Зазначимо, що 15-річний Джейден та 16-річний Шон довго не коментували стосунки з мамою, проте нещодавно вирішили зробити це.

Також хлопці висловили сподівання, що їхні стосунки налагодяться.