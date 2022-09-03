Американская певица Бритни Спирс ответила своим сыновьям после того, как 15-летний Джейден Федерлайн сказал, что их отношения давно сломаны и он хочет, чтобы артистка выздоровела психически.

В Instagram Бритни обнародовала открытое письмо, в котором сказала, что старается изо всех сил стать лучшим человеком, которым бы могла быть.

— Я надеюсь, что мои дети однажды поймут мои рассуждения — женщины, которую держали под опекой… Я говорю своему сыну Джейдену, что посылаю ему всю любовь в мире каждый день до конца своей жизни! Моя любовь к детям не имеет границ и меня огорчает то, что он говорит, что я не оправдала ожиданий как мать, — написала Спирс.

Артистка добавила, что когда-то они встретятся лицом к лицу и обсудят все. Певица также не согласна с тем, что сыновья защищают своего отца — экс-супруга Бритни Кевина Федерлайна.

Сейчас смотрят

— Я помогала вашему отцу 15 лет… Я уверена, что стандарты вашего папы, курящего травку каждый день, приносят пользу в вашу повседневную жизнь. Полностью понимаю вашу потребность жить с отцом, поскольку я должна была быть идеальной на протяжении всех лет, — подчеркнула артистка.

Также она сказала, что несмотря ни на что, гордится тем, что может называть их своими сыновьями.

Отметим, что 15-летний Джейден и 16-летний Шон долго не комментировали отношения с мамой, однако недавно решили сделать это.

Также ребята выразили надежду, что их отношения наладятся.