Співзасновник корпорації Apple Стів Возняк госпіталізований у Мехіко. Туди він прибув, щоби виступити на Всесвітньому бізнес-форумі. Раптово у бізнесмена погіршилося самопочуття.

Стан Стіва Возняка – що відомо

За інформацією одного з джерел, після виступу з промовою на бізнес-заході Возняк поскаржився дружині на свій стан та уточнив, що “почувається дивно”. Симптоми стривожили жінку, тож вона наполягла на поїздці до лікарні. У відповідь 73-річний співзасновник Apple намагався опиратися, та дружина була непохитна.

Інший інсайдер розповів, що Стів Возняк знепритомнів за кілька хвилин до свого виходу на форумі. Його доставили до лікарні вдень, оглянули та зробили аналізи.

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Кілька людей з команди Возняка вилетіли до Мехіко приватним бортом, щоб за необхідності доправити свого керівника до США для подальшого лікування.

Останнім часом бізнесмен багато подорожував. Утім, поки що невідомо, чи могла стати втома причиною погіршення його стану.

Хто такий Стів Возняк

Стів Возняк – технічний геній, що розробив ранні моделі комп’ютерів Apple і працював разом зі Стівом Джобсом над запуском і розвитком компанії.

Возняк, якого у колах Кремнієвої долини називають Воз, створив комп’ютери Apple I та Apple II, які здійснили революцію у сфері персональних комп’ютерів і зробили Apple лідером на ринку.