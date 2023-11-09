Сооснователь корпорации Apple Стив Возняк госпитализирован в Мехико. Туда он прибыл, чтобы выступить на Всемирном бизнес-форуме. Внезапно у бизнесмена ухудшилось самочувствие.

Состояние Стива Возняка — что известно

По информации одного из источников, после выступления с речью на бизнес-мероприятии Возняк пожаловался жене на свое состояние и уточнил, что “чувствует себя странно”. Симптомы встревожили женщину, поэтому она настояла на поездке в больницу. В ответ 73-летний соучредитель Apple пытался сопротивляться, но жена была непреклонна.

Другой инсайдер рассказал, что Стив Возняк потерял сознание за несколько минут до своего выхода на форуме. Его доставили в больницу днем, осмотрели и сделали анализы.

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Несколько человек из команды Возняка вылетели в Мехико частным бортом, чтобы при необходимости доставить своего руководителя в США для дальнейшего лечения.

В последнее время бизнесмен много путешествовал. Впрочем, пока неясно могла ли стать усталость причиной ухудшения его состояния.

Кто такой Стив Возняк

Стив Возняк — это технический гений, разработавший ранние модели компьютеров Apple и работавший вместе со Стивом Джобсом над запуском и развитием компании.

Возняк, которого в кругах Кремниевой долины называют Воз, создал компьютеры Apple I и Apple II, которые совершили революцию в сфере персональных компьютеров и сделали Apple лидером на рынке.