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Співак 007: Гаррі Стайлз має шанси виконати головну пісню у Бондіані

21 Вересня 2023, 17:05
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Гаррі Стайлз
Джерело: Depositphotos

Поп-співак Гаррі Стайлз лідирує у прогнозах букмекерів, як виконавець, що має найбільше шансів заспівати головну пісню у наступній частині Бондіани. Станом на зараз Стайлз випереджає таких іменитих конкурентів, як Ед Ширан та Елтон Джон.

Ед Ширан

Фото: Getty Images

Утім, того ж Ширана аналітики поки що не скидають з рахунків, адже він вже має досвід написання пісень для касових фільмів. Зокрема, у 2013 його сингл I See Fire став саундтреком до фентезі Гобіт. Пустка Смоґа, де він ще й зіграв епізодичну роль.

У різні роки пісні до фільмів про агента 007 виконували такі зірки різних поколінь, як Том Джонс, Пол Маккартні та гурт Wings, Тіна Тернер,  Ширлі Менсен і гурт Garbage, Мадонна, Адель, Сем Сміт і Біллі Айліш.

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Аарон Тейлор-Джонсон

Фото: Getty Images

До речі, ставки букмекери приймають і на те, хто стане наступним Джеймсом Бондом замість Деніела Крейґа. Фаворитом наразі є британський актор Аарон Тейлор-Джонсон, відомий ролями у стрічках Стати Джоном Ленноном, Пипець,Ґодзілла та Месники: Ера Альтрона. Він випереджає Джеймса Нортона та Генрі Кавілла.

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Джерело
Mirror
Теги
Гаррі Стайлз Джеймс Бонд Ед Ширан Елтон Джон
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