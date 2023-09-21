Поп-певец Гарри Стайлз лидирует в прогнозах букмекеров, как исполнитель, имеющий больше всего шансов спеть главную песню в следующей части Бондианы. По состоянию на сейчас Стайлз опережает таких именитых конкурентов, как Эд Ширан и Элтон Джон.

Впрочем, того же Ширана аналитики пока не сбрасывают со счетов, ведь он уже имеет опыт написания песен для кассовых фильмов. В частности, в 2013 году его сингл I See Fire стал саундтреком к фэнтези Хоббит. Пустошь Смога, где он еще и сыграл эпизодическую роль.

В разные годы песни к фильмам об агенте 007 исполняли такие звезды разных поколений, как Том Джонс, Пол Маккартни и группа Wings, Тина Тернер, Ширли Мэнсен и группа Garbage, Мадонна, Адель, Сэм Смит и Билли Айлиш.

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Кстати, ставки букмекеры принимают и на то, кто станет следующим Джеймсом Бондом вместо Дэниела Крейга. Фаворитом сейчас является британский актер Аарон Тейлор-Джонсон, известный ролями в лентах Стать Джоном Ленноном, Пипец, Годзилла и Мстители: Эра Альтрона. Он опережает Джеймса Нортона и Генри Кавилла.