Компания Warner Brothers опубликовала новый трейлер спецвыпуска Возвращение в Хогвартс, который посвящен 20-летию Гарри Поттера. В новой картине появятся почти все герои с оригинальной серии картин — Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и многие другие.

В ноябре 2001 года в кинотеатрах показали первую часть культовой серии — Гарри Поттер и философский камень. Возвращение в Хогвартс покажут миру уже 1 января 2022 года.

В спецвыпуске расскажут историю о создание первого фильма о мальчике-волшебнике. Звезды фильмов и режиссер Крис Коламбус поделятся историями со съемок, которые происходили 20 лет назад.

На такой шаг компанию Warner Bros. вдохновило успешное продолжение сериала Друзья, которые также собрались вместе спустя много лет, чтобы рассказать зрителям немного больше о проекте.

О возможном возвращении к роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф намекал еще в прошлом году, заявив, что “скоро фанаты смогут погрузиться в ностальгию”.

Напомним, что серия из 10 фильмов о волшебнике Гарри Поттере основана на книгах английской писательницы Джоан Роулинг.

Известно, что 20 лет с момента съемок первого фильма прошли легко далеко не для всех. К примеру, в конце сентября актер Том Фелтон, наиболее известный по роли Драко Малфоя в картинах о Гарри Поттере, потерял сознание во время турнира в гольф.