Кожна людина має комплекси, зірки – не виняток. Співачка Крістіна Агілера завжди була незадоволена своїм маленьким зростом, Періс Гілтон переймалася через 42-й розмір ноги, а Надя Дорофєєва з дитинства соромилася своєї худорлявості.

Які комплекси переслідують знаменитостей і як вони долають ці виклики, читайте в матеріалі.

Кемерон Діаз

Голлівудська зірка Кемерон Діаз завжди була незадоволена маленьким розміром грудей, яким наділила її природа. Вона не втрачала надії, що груди от-от виростуть, але дива не сталося.

Зараз дивляться

Щороку Діаз знаходила все нові та нові мінуси грудей – пружність, форма, розташування. Але миритися з цим акторка не мала бажання, тому зробила мамопластику.

Олексій Суровцев

Актор серіалу Слід Олексій Суровцев теж вирішив боротися зі своїм комплексом хірургічним шляхом. Здавалося, що навряд чи щось могло турбувати цього привабливого чоловіка, який став справжнім секс-символом. А насправді його не влаштовували власні вуха.

– Я собі “пришивав” вуха, бо вони стирчали з самого дитинства. Я зробив свій вибір, не жалкую. Операція пройшла не ідеально: одне вухо так і залишилося стирчати, але всередині щось заспокоїлось. Я не проти пластичної хірургії, якщо вам справді щось заважає. Хоча потрібно сто разів перед тим подумати, – згадує Суровцев.

Ірина Білик

Співачка Ірина Білик без зволікань подолала комплекси ще в 30 років, використовуючи пластичну хірургію. Їй не подобалася “сумна” форма очей, яку успадкувала від свого тата, а також горбинка на “грузинському” носі.

– Мені здавалося, що цей ніс видно за кілометр. Я попросила трошки прибрати горбинку, але залишила трошки з того, що у мене було, грузинського. Думаю, що я зробила неправильно. Треба було взагалі прибрати і зробити щось взагалі рівне, – зізнається Білик.

Оля Полякова

Оля Полякова ще в підлітковому віці відчувала комплекс щодо “затримки статевого розвитку”, який їй нав’язали під час перебування у дитячому таборі. Співачка зізнається, у 13 років у неї не було менструації, через що однолітки почали її дражнити.

Нині артистка розуміє, що в потрібний момент не було поруч когось, хто міг би пояснити, що її статевий розвиток – теж варіант норми, і жодних підстав для нервувань немає. Зараз Полякова закликає усіх підтримувати дітей і не залишати їх наодинці зі своїми комплексами.

Маша Єфросиніна

В українському шоу-бізнесі Маша Єфросиніна чи не рекордсменка за кількістю комплексів. Телеведучу не влаштовують її коліна, форма живота, груди, шрам на підборідді, але протягом усього життя найбільшим комплексом була надлишкова вага.

Переїхавши до Києва на навчання, за короткий проміжок часу Єфросиніна втратила свою стрункість і важила 86 кг. Телеведуча згадує, що єдиним її другом тоді була їжа.

Єфросиніна випробувала на собі абсолютно всі можливі дієти та спробувала безліч різних засобів. Навіть після схуднення Маша бачить у дзеркалі якісь недоліки у своїй фігурі.