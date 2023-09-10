У каждого человека есть комплексы, звезды — не исключение. Певица Кристина Агилера всегда была недовольна своим маленьким ростом, Пэрис Хилтон переживала из-за 42-го размера ноги, а Надя Дорофеева с детства стеснялась своей худобы.

Какие комплексы преследуют знаменитостей и как они преодолевают эти вызовы, читайте в материале.

Кэмерон Диаз

Голливудская звезда Кэмерон Диаз всегда была недовольна маленьким размером груди, которым наделила ее природа. Она не теряла надежды, что грудь вот-вот вырастет, но чуда не произошло.

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Каждый год Диаз находила все новые и новые минусы груди — упругость, форма, расположение. Но мириться с этим актриса не имела желания, поэтому сделала маммопластику.

Алексей Суровцев

Актер сериала След Алексей Суровцев тоже решил бороться со своим комплексом хирургическим путем. Казалось, что вряд ли что-то могло беспокоить этого привлекательного мужчину, который стал настоящим секс-символом. А на самом деле его не устраивали собственные уши.

— Я себе “пришивал” уши, потому что они торчали с самого детства. Я сделал свой выбор, не жалею. Операция прошла не идеально: одно ухо так и осталось торчать, но внутри что-то успокоилось. Я не против пластической хирургии, если вам действительно что-то мешает. Хотя нужно сто раз перед тем подумать, — вспоминает Суровцев.

Ирина Билык

Певица Ирина Билык без промедлений преодолела комплексы еще в 30 лет, используя пластическую хирургию. Ей не нравилась “грустная” форма глаз, которую унаследовала от своего папы, а также горбинка на “грузинском” носу.

— Мне казалось, что этот нос видно за километр. Я попросила немножко убрать горбинку, но оставила немножко из того, что у меня было, грузинского. Думаю, что я сделала неправильно. Надо было вообще убрать и сделать что-то вообще ровное, — признается Билык.

Оля Полякова

Оля Полякова еще в подростковом возрасте испытывала комплекс по поводу “задержки полового развития”, который ей навязали во время пребывания в детском лагере. Певица признается, в 13 лет у нее не было менструации, из-за чего сверстники начали ее дразнить.

Сейчас артистка понимает, что в нужный момент не было рядом кого-то, кто мог бы объяснить, что ее половое развитие — тоже вариант нормы, и никаких оснований для переживаний нет. Сейчас Полякова призывает всех поддерживать детей и не оставлять их наедине со своими комплексами.

Маша Ефросинина

В украинском шоу-бизнесе Маша Ефросинина едва ли не рекордсменка по количеству комплексов. Телеведущую не устраивают ее колени, форма живота, грудь, шрам на подбородке, но на протяжении всей жизни самым большим комплексом был избыточный вес.

Переехав в Киев на учебу, за короткий промежуток времени Ефросинина потеряла свою стройность и весила 86 кг. Телеведущая вспоминает, что единственным ее другом тогда была еда.

Ефросинина испробовала на себе абсолютно все возможные диеты и попробовала множество различных средств. Даже после похудения Маша видит в зеркале какие-то недостатки в своей фигуре.