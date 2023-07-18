София Вергара и Джо Манганьелло разводятся

Колумбийско-американская актриса и ведущая София Вергара и актер Джо Манганьелло разводятся после семи лет брака.

Звезда комедийного сериала Американская семейка и актер фильмов Супер Майк признались, что такое решение далось им сложно. Причину пара называть не стала.

— Как два человека, которые очень любят и заботятся друг о друге, мы вежливо просим уважать нашу частную жизнь в это время, когда мы проходим новый этап нашей жизни, — сказали они в своем заявлении.

Источник, близкий к паре, сообщил, что 51-летняя София и 46-летний Джо уже на протяжении некоторого времени отдаляются друг от друга, чтобы обдумать свое будущее.

В последний раз их видели вместе на публике в июне в Хобокене, штат Нью-Джерси, когда актриса навещала Джо на съемках его нового проекта Ноннас.

Вергара и Манганьелло начали встречаться в 2014 году, в 2015-ом они сыграли пышную свадьбу. Общих детей у пары нет.