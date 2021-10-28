Американський репер Снуп Догг розповів про співпрацю з відомим музикантом Dr. Dre над треками для гри GTA, яка ще перебуває у розробці. Про це повідомив виконавець у подкасті журналу Rolling Stone.

Музиканти записували треки на замовлення Rockstar, але про конкретні проекти репер вирішив не повідомляти. Він додав, що вперше композицію фанати почують у відеогрі.

– Я точно знаю, що зараз Dr. Dre у студії. Він робить унікальну музику, і частина робіт тісно пов’язана із GTA, яка ще не вийшла. Почути композиції можна буде у проекті Rockstar, – заявив Снуп.

У компанії Rockstar Games, яка займається розробкою продовження ігор серії Grand Theft Auto, відмовилися коментувати слова Снуп Догга. І хоча офіційної інформації про GTA VI не повідомлялося, вже 11 листопада геймери отримають ремастер трилогії The Definitive Edition, до якої увійдуть San Andreas, Vice City та третя частина.

Можливо, нові композиції увійдуть саме до перевидання, але вони не відповідають часу оповідання.

Раніше інсайдери заявляли, що GTA VI може вийти у 2024 чи 2025 році, і тепер музиканти неспішно створюють треки для довгоочікуваного проекту.

Днями користувачі мережі активно обговорювали ремайстер знаменитої трилогії, звинувативши Rockstar у цензурі. Як виявилося, творці прибрали малюнок із зображенням прапора Конфередації на футболці одного із персонажів.