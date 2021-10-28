Американский репер Снуп Догг рассказал о совместной работе с Dr. Dre над треками для игры GTA, которая еще находится в разработке. Об этом сообщил исполнитель в подкасте журнала Rolling Stone.

Музыканты записывали треки по заказу Rockstar, но о конкретных проектах репер решил не сообщать. Он добавил, что впервые композицию фанаты услышат в видеоигре.

— Я точно знаю, что сейчас Dr. Dre в студии. Он делает уникальную музыку, и часть работ тесно связана с GTA, которая ещё не вышла. Услышать композиции можно будет в проекте Rockstar, — заявил Снуп.

В компании Rockstar Games, которая занимается разработкой продолжения игр серии Grand Theft Auto отказались комментировать слова Снуп Догга. И хотя официальной информации о GTA VI не сообщалось, уже 11 ноября геймеры получат ремастер трилогии The Definitive Edition, в которую войдут San Andreas, Vice City и третья часть серии.

Возможно, новые композиции войдут как раз в переиздания, но они не соответствуют времени повествования.

Ранее инсайдеры заявляли, что GTA VI может выйти в 2024 или 2025 году, и теперь музыканты неспешно создают треки для долгожданного проекта.

На днях пользователи сети активно обсуждали ремастер знаменитой трилогии, обвинив Rockstar в цензуре. Как оказалось, создатели убрали рисунок с изображением флага Конфередации на футболке одного из персонажей.