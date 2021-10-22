22 жовтня у світі відзначають Міжнародний день людей, що заїкаються. Цей день почали відзначати у 1995 році за підтримки Міжнародної асоціації людей, що заїкаються. Якщо комусь здасться, що таких людей мало, то це помилкове судження. Адже згідно з даними ISA, близько 1% населення світу страждає від заїкання.

Заїкання проявляється порушенням вербальної комунікації, труднощами збереження швидкого мовлення через надмірні дихальні, голосові та артикуляційні м’язові судоми.

Можливо, хтось вирішить, що це вирок для людей, які хотіли б працювати в розмовному жанрі, мовляв, заїкання заважатиме. Однак актор і резидент Дизель Шоу Євген Сморигін може розвіяти цей міф, адже він ще зі шкільної лави почав розвиватися як актор.

– Я заїкаюся з трьох років. Впав із дитячого ліжечка, сильно злякався і почав заїкатися. Це не хвороба, це набутий страх мовлення. Будь-які проблеми насамперед варто прийняти як належне. Навчитися не хвилюватися, що я якийсь не такий. Я полюбив своє заїкання і змирився з ним. Ще зі школи почав грати у КВН, – поділився Сморигін.

За його словами, перебуваючи на сцені, він не думав про заїкання. Іноді затинався, але глядачі були впевнені, що це частина постановки.

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– Говорив зі сцени слова і не думав про те, що заїкаюся. Але іноді проскакувало затинання, і глядачі вважали, що я це роблю спеціально. Так я зрозумів, що людям це подобається. Тож цей мінус перетворився на плюс, – розповів актор.

Також він поділився, що обманював заїкання своїми ролями. За словами актора, мозок можна обдурити.

– Перший час я, звісно, хвилювався через це, але потім почав обманювати заїкання ролями. Виявляється, мозок реагує тільки на мій голос, і що більше я вживаюся в роль іншої людини, то менше заїкаюся. Парадокс, але саме заїкання допомогло мені вдосконалити акторську майстерність. Тому прийміть це як дар, а не як хворобу, – зазначив Євген Сморигін.

Якщо хтось не знає, Євген чудово співає. Свого часу він навіть співав у церковному хорі. Виявляється, це теж гарна практика для тих, хто заїкається.

– Спів справді усуває заїкання. Все просто: на голосних звуках людина не заїкається, тому що їх співають. Так! Наспівайте будь-яку пісню і зрозумієте, що всі ноти співаються тільки голосними. Приголосні ми вимовляємо так само, як і під час розмови. І, звичайно, його величність музичний ритм! Саме завдяки ритму ми проскакуємо приголосні і швидше прагнемо до голосних! – розповів Сморигін.

Євген Сморигін – чудовий приклад людини, яка не звинувачувала весь світ, а обернула ваду мовлення на свою фішку. Безумовно, в комплекті з цим йде талант і величезна праця.