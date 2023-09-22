Международный фестиваль авторов в Торонто анонсировал разговор украинского писателя Андрея Куркова и российско-американской авторки Маши Гессен. Дискуссию организаторы назвали “заметками о вторжении”.

Реакция украинского литературного сообщества была мгновенной. В частности, писатель Артем Чех на своей странице в Facebook вспомнил, как он с коллегами отказался от участия в фестивале в Нью-Йорке именно из-за присутствия там Гессен. Он отметил, что сначала им пообещали отсутствие российских участников, независимо от их взглядов. Однако результат был иным. Поэтому Чеха удивило согласие Куркова.

— Это не мешает ему сейчас сесть за один стол с Гессен. Наверняка, он будет рассказывать много правильных и банальных вещей об Украине. Наверняка, даже это принесет какую-то пользу. Но все это будет немного отдавать российским контекстом и болотной мутью, — написал Артем Чех.

Андрей Курков прокомментировал свою позицию относительно участия в фестивале в Торонто. В разговоре с Суспільне. Культура он подчеркнул, что согласился на дискуссию не из-за присутствия или персоналии Гессен, а для того чтобы голос Украины прозвучал на одной из главных сцен Торонто. Курков добавил, что открывать эту дискуссию будет канадская писательница Маргарет Этвуд.

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— Именно благодаря тому, что мы там будем выступать вдвоем, там будет слышен голос Америки, и голос Америки российского происхождения, и голос Украины. Каждый имеет право на свой голос, на свое мнение. У каждого свой путь, чтобы помогать всему, чтобы состоялась победа Украины, — объяснил свое решение Андрей Курков.

На сайте фестиваля Машу Гессен назвали российско-американской журналисткой, которая пишет о том, как Путин сделал Россию тоталитарным государством, и о глобальных последствиях этого.

Фото: Андрей Курков, Маша Гессен