Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Відео Персони

Слава Україні! Жан-Клод Ван Дамм зустрівся з військовими в Закарпатській області

14 Грудня 2022, 12:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Жан-Клод Ван Дамм
Джерело: Depositphotos

Голлівудський актор і режисер Жан-Клод Ван Дамм зустрівся з українськими військовими в Закарпатській області.

Будучи в оточенні захисників, він прокричав: – Слава Україні! На що у відповідь почув: – Героям слава!

Зараз дивляться

Раніше актор також був помічений в одній з клінік Ужгорода і в санаторії Деренівська Купіль, який розташований в селі Нижнє Солотвино Закарпатської області.

– Зараз голлівудський актор готується до знімального процесу. Чим Жан-Клод тут займався? Як і кожен гість, що завітав у Деренівську Купіль – насолоджувався затишком і спокоєм дендропарку, відновлював сили в оздоровчому центрі Ірис, займався в тренажерному залі, пив кремнієву воду в бюветі і ознайомився з багатовіковою історією, – розповіли в санаторії.

Яка мета візиту Жана-Клода Ван Дамма в Україну – невідомо, проте очевидно, що таким вчинком він показав, що підтримує нашу країну в повномасштабній війні з РФ.

Відкрито своєї позиції з приводу кривавих дій Росії Жан-Клод Ван Дамм не озвучував.

Читайте також:
Слава Україні! Жан-Клод Ван Дамм зустрівся з військовими в Закарпатській областіВідвідав підпільний стендап: Девід Леттерман приїхав до України

Теги
Актор Підтримка України
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь