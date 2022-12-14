Голлівудський актор і режисер Жан-Клод Ван Дамм зустрівся з українськими військовими в Закарпатській області.

Будучи в оточенні захисників, він прокричав: – Слава Україні! На що у відповідь почув: – Героям слава!

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Раніше актор також був помічений в одній з клінік Ужгорода і в санаторії Деренівська Купіль, який розташований в селі Нижнє Солотвино Закарпатської області.

– Зараз голлівудський актор готується до знімального процесу. Чим Жан-Клод тут займався? Як і кожен гість, що завітав у Деренівську Купіль – насолоджувався затишком і спокоєм дендропарку, відновлював сили в оздоровчому центрі Ірис, займався в тренажерному залі, пив кремнієву воду в бюветі і ознайомився з багатовіковою історією, – розповіли в санаторії.

Яка мета візиту Жана-Клода Ван Дамма в Україну – невідомо, проте очевидно, що таким вчинком він показав, що підтримує нашу країну в повномасштабній війні з РФ.

Відкрито своєї позиції з приводу кривавих дій Росії Жан-Клод Ван Дамм не озвучував.