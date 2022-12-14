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Слава Украине! Жан-Клод Ван Дамм встретился с военными в Закарпатской области

14 декабря 2022, 12:53
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Жан-Клод Ван Дамм
Источник: Depositphotos

Голливудский актер и режиссер Жан-Клод Ван Дамм встретился с украинскими военными в Закарпатской области.

Будучи в окружении защитников он прокричал: — Слава Украине! На что в ответ услышал: — Героям слава!

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Ранее актер также был замечен в одной из клиник Ужгорода и в санатории Дереневская Купель, расположенном в селе Нижнее Солотвино Закарпатской области.

— Сейчас голливудский актер готовится к съемочному процессу. Чем Жан-Клод здесь занимался? Как и каждый гость,  пожаловавший в Дереневскую Купель — наслаждался уютом и покоем дендропарка, восстанавливал силы в оздоровительном центре Ирис, занимался в тренажерном зале, пил кремниевую воду в бювете и знакомился с многовековой историей, — рассказали в санатории.

Какова цель визита Жана-Клода Ван Дамма в Украину — неизвестно, однако очевидно, что таким поступком он показал, что поддерживает нашу страну в полномасштабной войне с РФ.

Открыто своей позиции по поводу кровавых действий России Жан-Клод Ван Дамм не озвучивал.

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